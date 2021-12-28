Путин вызвал Лукашенко на ковер в отдельном порядке 11 Телеграм-канал «Сито Сократа»

28.12.2021, 15:08

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Повестка саммита – сплошная боль.

В канун новогодних праздников в городе на Неве проходит неформальный саммит глав государств СНГ. Встреча дома у Путина с довольно размытой повесткой предусмотрена в очном формате, как никак плохенькому саргофагу, накрывающему часть бывших республик разрушенного СССР, исполняется 30 лет. Целесообразность существования бутафорского «Содружества» с момента его основания виделась сомнительной, а теперь и подавно его саммиты походят на регулярные гражданские панихиды.

Не так давно белорусский диктатор Лукашенко резюмировал главные достижения СНГ: сохранение человеческих контактов, политический диалог и прицел на экономическую интеграцию в перспективе. Проанализировав его посылы становиться ясно, что речь идет о сервисной структуре для снабжения бывшей метрополии гастербайтерами, клубе любителей авторитаризма, а также сохранении инфраструктуры энергетической и прочих зависимостей от Кремля. Правда взамен участники мало что получают, кроме зияющей ассиметрии. К тому же Россия утратила и авторитет чтобы быть арбитром в преодолении разногласий, наоборот ее спецслужбы подпитывают конфликтогенные точки. СНГ теперь – крупнейшая в мире зона разногласий и межгосударственных конфликтов.

Декларации о серьезной интеграционной площадке давно быльем поросли. Из-за российской вооруженной агрессии Грузия и Украина закономерно покинули данную «организацию», сама РФ продвигает исключительно идею жестких слияний и поглощений под соусом «Союзного госудаства», страны Центральной Азии и Азербайджан все больше тяготеют к Китаю и Турции, а Молдова при президенте Санду ориентируется на ЕС.

Для чего встречаться и о чем говорить со скучающим Путиным? Так чтобы скрасить его одиночество под видом сверки часов по региональным вопросам. Не секрет, что на грань полного краха СНГ поставило азербайджано-армянское противостояние. Москва не только слила своего армянского сателлита по Нагорному Карабаху, но и пыталась свергнуть правительство Пашиняна, ведь ГРУ с осени 2020 по лето 2021 годов шатало республику изнутри, однако потерпело досадное поражение. В итоге тога миротворца спала с россиян и обнажила их истинную подрывную суть. Попытки РФ стать «миротворцем» между Баку и Ереваном обанкротились под влиянием инициатив Турции и ЕС на разных треках.

После риторики отдельных российских политиков по территориальным претензиям к Казахстану, из Нур-Султана с опаской подглядывают на северного соседа. Недовольны и киргизы, ведь ГРУ разжигало приграничный вооруженный конфликт с Таджикистаном. Кроме того и в Душанбе, и в Ашхабаде, и в Ташкенте теперь вмерьез опасаются, как бы талибы или клиенты ГРУ из ИГИЛ не пришли на их территории куралесить.

Завершает драму питерского саммита СНГ белорусский кейс, ведь Путин вызвал Лукашенко на ковер в отдельном порядке. 27 декабря, что называется под елочку, Лукашенко подкинул белорусам пьяное обсуждение «обнуления» конституции. Документ подрезает крылья преемнику Лукашенко.

Общая картина юбилейного саммита СНГ вырисовывается совсем печальная, ведь его повестка – сплошная боль.

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