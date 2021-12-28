Захваченный ВСУ боевик «ЛНР» рассказал о бесчинствах кадровых военных РФ на Донбассе 1 28.12.2021, 15:18

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Террорист по кличке «Филя» дал показания против своих кураторов.

Боевик прокремлевской террористической организации «ЛНР» по кличке Филя, захвеченный ВСУ на линии разграничения на Донбассе, начал давать показания.

Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативний ЗСУ, опубликовав фото с пособником оккупантов.

По словам боевика, он якобы добровольно решил сдаться украинским властям, поскольку кадровые российские военные, прибывающие на Донбасс на ротационной основе, «постоянно осуществляют разнос личного состава, издеваются над ними, избивают, шантажируют, требуют средства и могут даже застрелить».

«Он подчеркнул, что российские военные орков (наемников „Л/ДНР“ — ред.) воспринимают как пушечное мясо, которое можно бросить на амбразуру или подставить живым щитом под цели и работу снайпера. Большинство орков не желают проходить службу в недореспубликах и пытаются уволиться», — говорится в сообщении.

Террорист был захвачен бойцами ВСУ 27 декабря, когда он «в состоянии сильного наркотического опьянения» двигался в сторону наблюдательного пункта одного из подразделений.

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