Где сейчас экс-директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек?6
- 28.12.2021, 15:20
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Коллеги провожали его бурными аплодисментами и со слезами на глазах.
«Народная Воля» поинтересовалась, чем сейчас занимается известнейший кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, специалист высшей категории Александр Мрочек.
В минувшем году по инициативе Минздрава Мрочека уволили с поста директора РНПЦ «Кардиология». Его провожали бурными аплодисментами и со слезами на глазах. Где сейчас авторитетный доктор?
– Александр Геннадьевич, а чем вы сейчас занимаетесь, если не секрет?
– Все банально просто: я на пенсии.
– Может, где-то консультируете или научной деятельностью занимаетесь?
– Нет.
– У вас же имя, авторитет! Неужели не поступало никаких предложений по работе?
– Были. Но не из государственных клиник.
– А почему не согласились на консультации, например, в том же «ЛОДЭ» или любом другом медцентре?
– Есть добавка за докторскую степень, и если ее получать, то нельзя нигде работать. Я не хотел ее терять.
– Это какая-то значительная сумма?
– Нет, чуть больше 500 рублей.
– Если бы трудоустроились, в деньгах наверняка выиграли бы.
– Конечно. Но я так решил.
– У вас в прошлом году подожгли дачу. Найдены ли те, кто это сделал, и закончилось ли расследование по этому делу?
– Не закончилось. Уголовное дело приостановили, а того, кто это сделал, не нашли.
– Вы говорили, что болели. Коронавирус?
– Нет, ковидом я переболел еще весной. И, кстати говоря, потом очень неуютно себя чувствовал. Это была одна из причин, по которой я не пошел на работу.
– Вы были привиты или нет?
– Уже после привился.
– Во время болезни в больницу не попали?
– Нет, дома отлежался. Перенес вроде относительно легко, но потом столкнулся с постковидной действительностью. Допустим, пробежаться надо, а у тебя такая одышка!..
– Сейчас уже отпустило? Говорят же, что постковидный синдром может длиться долго…
– Есть какие-то нюансы, но с другой стороны – и возраст-то уже! Поди разберись, что от чего!
– Уезжать из страны не планируете? Если не ошибаюсь, у вас сын в Испании живет…
– Возможно, к сыну поеду. Но пока здесь…
В августе 2020 года Минздрав уволил Александра Мрочека с должности директора РНПЦ «Кардиология». Министра здравоохранения Дмитрий Пиневич сказал, что «задачи, которые сейчас стоят перед Министерством здравоохранения, требуют особых руководителей», поэтому кадры и меняют. Однако сами же сотрудники РНПЦ связывали увольнение с тем, что Мрочек не давил на них и не запрещал в нерабочее время высказывать свою позицию.