Врач назвал лучшую закуску на Новый год 3 28.12.2021, 15:27

11,696

Ее употребление минимизирует негативные последствия употребления алкогольных напитков.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал в преддверии новогодних праздников о том, какую закуску с точки зрения минимизации негативных последствий для здоровья можно считать идеальной при употреблении алкогольных напитков, пишет mk.ru.

"Лучшая закуска для алкогольных напитков — картофельное пюре", — сообщил эксперт, объяснив, что картофель способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь.

При этом он рекомендовал не использовать в качестве запивки газированные напитки, поскольку они обладают прямо противоположным эффектом. В результате похмелье на утро будет сильнее.

В новогоднюю ночь нарколог рекомендовал употреблять алкогольные напитки слабой градусности, лучше сухое белое вино, поскольку оно "меньше всего дает отрицательных эффектов".

В целом в праздники Брюн рекомендовал быть активными — гулять, играть на улице, а дома — петь и танцевать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».