Весь этот морок закончится 3 Telegram-канал «СерпомПо»

28.12.2021, 15:36

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Фото: ТАСС

История уже вынесла свой приговор.

В России под крики «Позор!» судья Верховного суда Алла Назарова приняла решение о ликвидации международного «Мемориала».

Прокурор Алексей Жафяров, обеляя советские преступления, заявил о международном «Мемориале» в судебном заседании, что он «спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ Советского Союза как террористического государства».

Примечательно, что решение ликвидировать международный «Мемориал» под такие вот заявления властей принято после только что отмеченной круглой даты – 30-летия ликвидации СССР.

История уже вынесла свой приговор той стране. И никакие народные массы ни в Москве, ни в других городах страны не вышли его защищать. Это царство лжи - первое издание нынешнего правления, никому тогда не было нужно. И сегодня бесполезно привязывать новую Россию к той исчезнувшей, теперь уже призрачной стране.

Да, вы закрыли международный «Мемориал», преследуете людей. Множите жертвы. Продолжаете оболванивать страну пропагандой о хорошем СССР.

Но это все бесплодно, не даст решающего для вас результата – никогда разбежавшиеся страны не вернутся под вашу начальственную руку. И силой не заставите. А попробуете с Украиной и Беларусью – в лучшем случае получите «отравленную пилюлю». В худшем – проигранную войну и смуту в стране.

Вы, репрессивные начальники, живете в несогласии с веком. Выдумали себе мир, играете в свои игрушки. Считаете, что, устроив роскошную жизнь для своих семей, сможете кормить большинство людей в стране идеологией.

Время работает если не против вас (вы, возможно, сможете протянуть свое правление), то против нашей страны, попавшей под власть ваших порядков, – точно.

Весь этот морок когда-нибудь закончится. При вас, под вами, наша страна проиграет неизбежно. Как в свое время Советский Союз. Это понятно всем. Кроме вас.

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