Автотрафик через Беларусь в ЕС упал до минимума 2 28.12.2021, 15:43

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Скопление грузовиков фиксируется только на литовском направлении.

Транзитные грузовые автоперевозки через Беларусь в ЕС упали до минимума на фоне рождественских каникул, Госпогранкомитет Беларуси ожидает восстановление автотрафика после новогодних праздников.

"На выезд из Беларуси скопление грузовиков фиксируется только на литовском направлении. Въезда в Литву на 12:00 (понедельника - ИФ) перед пунктом пропуска "Бенякони" ожидает свыше 40 фур. На пути в Латвию и Польшу скопления грузового транспорта нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГПК.

"Ожидается, что поток грузовиков через Беларусь вырастет после новогодних праздников", - прокомментировали ситуацию Интерфаксу в пресс-службе ГПК.

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