Арабские Эмираты ввели четырехдневную рабочую неделю 4 28.12.2021, 16:01

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Воскресенье тоже стало выходным.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов отказалось от пятидневной рабочей недели — в пользу 4-дневной.

Это, уверены власти, поможет улучшить и экономическую ситуацию, и эмоциональное состояние людей, сообщает telegraf.plus.

ОАЭ первая страна, где решились на нововведение. Теперь в стране выходные начинаются в пятницу после полудня и продолжаются в субботу и воскресенье.

Но это нонсенс для арабского мира. Почему? Потому что в странах Ближнего Востока воскресенье — традиционно рабочий день, и Эмираты стали первой страной, которая пошла против этих правил.

В пятницу мусульмане часть дня проводят в молитвах. Он всегда был частично выходным.

А ОАЭ решили не сохранять пятницу полностью выходным днем, она стала рабочей, но с минимальным количеством часов. Фактически будет не четырехдневная рабочая неделя, а 4,5-дневная.

Все молитвы, которые начинались раньше в 12.00, теперь будут начинаться в 13.15. К этому времени компании должны прекратить работу.

Новый график работы вступит в силу с января 2022 года.

ОАЭ — вполне цивилизованная, по нашим меркам, страна?

Телеграф показывал видео о запретах и ограничениях, действующих в наиболее развитых странах арабского мира. Оказывается, специфичный этикет не такой уже и страшный.

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