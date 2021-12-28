«Душили, одевая на голову пакет, срезали кожу на пятках» 7 28.12.2021, 16:07

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Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Стало известно о пытках политзаключенных по делу Олиневича.

Юлия Дубовская, сестра анархиста Дмитрия Дубовского, приговоренного к 18 годам колонии усиленного режима по делу против «группы Олиневича», со слов своего брата рассказала о пытках, которые силовики применяли к анархистам, пишет mediazona.by со ссылкой на телеграм-канал «Право на восстание».

По словам Дубовской, она смогла увидеться с братом во время разрешенного свидания. Тогда брат рассказал ей о том, как произошло задержание группы анархистов и как силовики применяли к ним пытки. При этом она уточняет, что помнит сказанное Дубовским не в точности: «Я помню все сказанное, как будто обрывками, как будто мой мозг не давал мне все запомнить».

«У меня в ушах звучит, что моего брата душили, одевая на голову пакет, он неоднократно терял сознание… Он пытался описать, как со связанными за спиной руками его как будто отрывали от земли. Он даже пытался вспомнить, как называется эта пытка… Сказал, что руки все были опухшие и в крови от стяжек… Несколько дней в СИЗО КГБ не мог двигаться из-за поврежденных ребер… Сказал, что у Игоря срезали кожу на пятках… Начал рассказывать про Сергея, что ему пришлось порезать себе руку… Я его остановила», — рассказала Дубовская.

Как утверждает сестра анархиста, она не помнит, о каких именно силовиках говорил ее брат — о сотрудниках ОМОНа или пограничной службы. Она также не уверена в обстоятельствах, которые ей описывал Дубовский — происходили ли пытки в одном помещении, или же каждого анархиста пытали по отдельности.

По ее словам, решение давать показания и сотрудничать со следствием принял именно ее брат.

«Он сказал, что ему стало жаль ребят и нужно было как-то прекратить эти пытки. И заявить о своих действиях и стать героями. Игорь [Олиневич] в этом решении его поддержал», — написала она.

Как передала Дубовская со слова брата, Сергей Романов подал в Верховный суд «заявление о пытках», а на заседаниях в суде он «хотел увидеть и запомнить тех, кто их пытал».

«Не помню сколько вызывали в суд из этих садистов, но явился только один. Из слов брата, он прям трясся там. Сергей и Дима его узнали. Дима с самого начала хотел заявить о пытках, но адвокат сказал, что расскажешь на суде. Но суд сделали закрытым и мы не знаем всех подробностей», — рассказала сестра анархиста.

Как пишет Дубовская, ее брат утверждает, что дело против анархистов «очень натянуто под теракт».

«Кому-то это было нужно — сделать из них террористов. Дима сказал, что в сюжете который крутили по ТВ, что КГБ провел спецоперацию и вот удалось задержать таких опасных террористов. Это всё ерунда. Их задержали случайно пограничники, и если бы не это, КГБ никогда не узнал бы и никакой спецоперации не было. И наверняка повесили бы на кого-то другого… Еще Дима сказал, что они трое (кроме Сергея Романова) решили назвать себя: повстанцы, фракция анархистов группы “Чёрное знамя”. Сергей решил никак себя не обозначать…», — добавила она.

Сам анархист, по словам ее сестры, верит, что «весь срок сидеть не будет», но если придется, то «пройдет этот путь». Также Дубовского порадовала новость о признании его и еще троих осужденных по делу политическими заключенными.

22 декабря Минский областной суд вынес приговоры анархистам Игорю Олиневичу, Дмитрию Резановичу, Сергею Романову и Дмитрию Дубовскому по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК).

Судья Вячеслав Тулейко приговорил Олиневича к 20 годам колонии усиленного режима, Романова — к 20 годам колонии строгого режима, Резановича и Дубовского — к 19 и 18 годам колонии усиленного режима соответственно.

Обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия следствие предъявляло всем четверым фигурантам дела, а в незаконном перемещении запрещенных веществ, оружия или взрывных устройств — только Дубовскому и Олиневичу.

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