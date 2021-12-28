Пружанская районная газета сообщила о реальном положении дел с COVID-19 в городе 28.12.2021, 16:28

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Медики признают, что увеличилось количество смертей по сравнению с прошлым годом.

Пружанская газета «Раённыя буднi» опубликовала отчет о заседании совета по демографической безопасности. В тексте говорится про значительный рост числа смертей в районе из-за коронавируса, а также заметное увеличение потребления алкоголя.

«По сравнению с прошлым годом количество смертей значительно увеличилось», — пишет издание со ссылкой на слова Руслана Суприновича, заместителя председателя райисполкома и председателя комиссии по демографической безопасности.

Основной причиной роста смертности чиновник назвал пандемию коронавирусной инфекции. Издание не приводит конкретные цифры по числу умерших, а также не уточняет, данные за какие годы сравнивал Супринович (вероятно, речь про 2021-ый в сравнении с 2020-ым).

Также на мероприятии обсудили борьбу с пьянством и алкоголизмом.

«По статистике за 9 месяцев этого года в среднем на душу населения жители района употребили 8,3 литра чистого спирта, при том что 2020-м этот показатель составлял 5,6 литра», — сказал Юрий Карпович, заведующий организационно-методическим отделом Пружанской ЦРБ.

«К сожалению, в борьбе с вредной привычкой мы пока проигрываем. Мало того, что пьяницы и алкоголики уменьшают собственный срок жизни, они еще "способствуют" этому в своем окружении. У нас увеличилось количество преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Большинство таких было совершено в сельской местности», — пишет издание со ссылкой на слова чиновника.

Напомним, в Беларуси перестали публиковать данные о смертности с начала пандемии коронавируса.

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