Как белорусы боролись за свободу в 2021 году 28.12.2021, 17:11

фото: БЕЛСАТ

От флешмобов до атак с дронов.

В 2021 году в Беларуси не было массовых акций протеста, но сопротивление режиму Александра Лукашенко при этом не прекратилось. Несмотря на беспрецедентный государственный террор белорусы устраивали локальные акции протеста, распространяли листовки и национальную символику, оставляли на зданиях протестные надписи и граффити. Нашлись и те, кто перешел к более решительным действиям в формате партизанских диверсий – повреждение транспорта силовиков и инфраструктуры, уничтожение камер видеонаблюдения, блокирование железной дороги и т.д. Belsat.eu подготовил обзор белорусского сопротивления в 2021 году.

Дворовые марши

В начале 2021 года белорусы продолжали активно проводить воскресные дворовые марши и цепи солидарности в разных районах Минска. С января по март они фактически имели регулярный характер: иногда за один день фиксировалось около десятка протестных выступлений в разных районах города. Кроме традиционных маршей по воскресеньям проводились и тематические акции – например, против признания бело-красно-белого флага экстремистским или против Всебелорусского народного собрания.

Власти ответили на локальные протесты усилением репрессий. Начались регулярные облавы в протестных районах, преследование (в том числе уголовное) участников и администраторов дворовых чатов. Риски для участников дворовых акций значительно возросли, а одновременно исчезла надежда на скорое возобновление массовых протестов. Попытки оппозиции организовать централизованную акцию на День Воли закончились неудачей: силовики стянули большие силы в Минск, превентивно задержали более 200 человек и не позволили людям собраться вместе.

Все это привело к существенному снижению активности дворовых общин и усилению мер конспирации. Во второй половине года дворовые марши стали редким явлением. Обычно об акциях становилось известно постфактум, однако бывали случаи, когда силовикам удавалось оперативно среагировать и провести задержания протестующих непосредственно во время акций.

Полностью задушить дворовые протестные группы спецслужбам так и не удалось. В конце декабря было объявлено об объединении ряда общин в Коалицию протестных дворов – платформу, через которую планируется осуществлять координацию протестных действий на низовом уровне.

Акции солидарности и флешмобы

Повышение уровня конспирации протестующих и снижение количества активных участников акций создали новый тренд: акции солидарности в формате протестных фото.

Речь идет о съемках с протестными плакатами и бело-красно-белыми флагами, на которых людей не видно и нет внешних признаков, по которым можно было выяснить, где конкретно сделана эта фотография. Такие протестные фото появляются в сети почти ежедневно, их регулярно присылают в редакцию читатели «Белсата» (они публикуются на канале «Нашая хваля»).

Но не прекращались акции и в более традиционных форматах. Например, весь год белорусские девушки устраивали прогулки с бело-красно-белыми зонтиками – этот красивый флешмоб стал одним из символов протестов. Последний раз прогулка с зонтиками состоялась в ноябре.

Неравнодушные белорусы выходили также на одиночные пикеты. Чаще всего они при этом скрывали лица, но находились и такие бесстрашные люди, которые в условиях государственного террора протестовали абсолютно открыто. Например, 13 мая Адам Беляцкий, сын правозащитника Алеся Беляцкого, вышел к метро «Каменная горка» с плакатом в поддержку политзаключенных журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Неоднократно выходила на одиночные пикеты с бело-красно-белым флагом Нина Богинская.

Листовки, граффити, вывешивание флагов и неповиновение

Белорусы выражали свой протест в самых разных формах. В течение года сторонники перемен неоднократно вывешивали бело-красно-белые флаги на зданиях. Наибольший резонанс имели такие протестные акции в БГУ и БГУИР в марте.

Люди оставляли протестные надписи на зданиях и заборах, печатали и распространяли листовки и наклейки, раскрашивали в цвета национальной символики остановки и даже тюки с сеном. За эти безобидные проявления инакомыслия белорусов наказывали чрезвычайно жестко – их преследовали в уголовном порядке, приговаривали к «химии» или колонии.

Нельзя не назвать и такое знаковое проявление гражданского неповиновение, как отказ многих работников госучреждений и предприятий подписывать письмо государственных профсоюзов против санкций. Например, в конце января гендиректор «Гродноэнерго» Виктор Жук жаловался, что на Гродненской ТЭЦ-2 подписи под обращением поставили только 6 человек, хотя на предприятии на то время работали около 570 человек.

Интересно, что таким образом несогласие с государственной политикой выражали не только рядовые работники, но и люди на руководящих должностях. Например, отказ подписать провластное письмо стоил должности заместителю председателя Давыд-Городокского горисполкома Валерию Ковальцу, который проработал на государственной службе 28 лет.

Акции «Киберпартизан»

Противостояние белорусов с режимом Лукашенко распространялось и на киберпространство. В этом году «Киберпартизаны» провели самую масштабную в истории Беларуси хакерскую атаку — операцию «Жара». В рамках операции были взломаны автоматизированная информационная система (АИС) «ГАИ-Центр», система АИС «Паспорт», база данных службы 102, базы данных Управления собственной безопасности и Главного управления кадров МВД. Была парализована работа сотен камер скорости и слежения по всей Беларуси, произошел сбой в базах данных МВД. В руки хакеров попали телефонные переговоры представителей власти.

Теперь «Киберпартизаны» регулярно выкладывают в сеть компрометирующие материалы силовиков, публикуют в открытом доступе служебную и секретную информацию.

Операция «Жара» принесла «Киберпартизанам» широкую известность, их деятельность привлекла внимание мировых СМИ – о группировке писали «Bloomberg», «The New York Times» и «MIT Technology Review». Иностранные специалисты очень высоко оценивают работу белорусских хакеров.

Партизанские диверсии

В условиях, когда абсолютно любое проявление инакомыслия жестко наказывается вплоть до уголовного преследования, все чаще начало проявляться разочарование некоторых белорусов в эффективности исключительно мирных протестов.

Анонимная группа «Буслы ляцяць» в этом году периодически брала на себя ответственность за акции сопротивления в формате мелких диверсий. Например, партизаны заявляли об уничтожении десятков камер видеонаблюдения, повреждении транспорта и имуществе силовиков, поджогах объектов инфраструктуры (например, был сожжен тир, принадлежащий в ч 5527) и блокировка железной дороги.

Самые известные акции, которые связывают с группой «Буслы ляцяць», – это атаки на базу минского ОМОНа и на учебную базу внутренних войск МВД «Воловщина». В обоих случаях партизанская группа «Чорны бусел» при помощи дрона сбрасывала с большой высоты емкости с зажигательной смесью.

Представители «буслов» подчеркивают, что действуют исключительно в русле ненасильственного сопротивления – то есть они организовывают свои акции так, чтобы избежать жертв. Между тем, 30 ноября Верховный суд на основании обращения Генпрокуратуры признал террористической организацией Объединение «Супраціў», а также группы, которые туда входят – «Киберпартизаны», «Буслы ляцяць» и «Дружины народной самообороны».

Силовики сейчас квалифицируют как теракты даже самые безобидные действия партизан. В декабре власти объявили о задержание шести человек, которых обвиняют в том, что они облили краской и прокололи колеса машины судьи, разбили два окна в квартирах работников прокуратуры, повредили автомобиль пропагандиста «СБ-Беларусь сегодня» и уничтожили камеры видеонаблюдения. Эти действия спецслужбы считают «терактами».

Партизанские акции в 2021 году проводили и отдельные белорусы, не связанные с объединением «Супраціў» и группой «Буслы ляцяць». Например, 26-летнего минчанина Егора Михайлова обвинили в том, что он бросил «коктейль Молотова» в танк Т-72 в военном эшелоне на железнодорожной станции в Степянке и наказали 10 годами лишения свободы по статье «терроризм». Правозащитники посчитали приговор неадекватным, так как поджог не повлек повреждению имущества и не угрожал людям, а действия самого Михайлова имели протестный характер – они были вызваны отсутствием расследования преступлений силовиков и разочарованием в способности властей прекратить беззаконие.

Пока от партизанских акций сторонников перемен не пострадал ни один человек. Те же случаи, когда спецслужбы заявляли о предотвращении терактов или покушений и обвиняли в этих действиях оппозицию, имеют явные признаки провокаций.

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