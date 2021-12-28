Повторит ли Путин судьбу Павла I? 2 Герман Обухов, Obozrevatel.com

28.12.2021, 17:30

3,032

Герман Обухов

Фото: glavcom.tv

Есть две возможности влиять извне на Кремль.

Есть такая изумительная кинокомедия "Блеф" с замечательным артистом в главной роли Адриано Челентано. Эту роль теперь пытается примерить на себе президент России Володя Путин. Образно говоря, болото, где кроме лягушек ничего не водилось, он пыжится продать, как алмазные копи. Хотя, конечно, "болото" кое-что имеет: нефть, газ, лес, руду. Однако, все это катится совсем не туда, куда "главшпан вся Руси" хотел бы завести. Когда Путин показал Западу четыре туза в ответ на то, что четыре туза уже лежали на столе, ему ничего не оставалось другого делать, как заорать блаженным голосом: на нас идут с войной! Па-ма-ги-те! Запад слегка присел, недоуменно таращась на Кремль – кто на кого идет с войной? Потом, очень быстро понял: "…ну, сумасшедший, что возьмешь?".

2 триллиона долларов, украденных у России Путиным и его камарильей, это не мешок картошки и не "брюлик" за 100 долларов для любовницы. Вот поэтому Путин хочет получить от Запада "гарантии безопасности". Судьба России его совсем не волнует, но без России эти 2 триллиона "зеленых" могут накрыться медным тазом. Армия и силовые структуры – единственное, на чем держится его режим, однако они без войны пустое место. Вот почему Путину нужны враги и нужна война с Украиной, как воздух. Пусть даже такая маленькая войнушка - заварушка, как сейчас в Донбассе. На Банковой это, похоже, не понимают. Совсем другая философия оценки событий и намерений. Ни Донбасс, ни Крым абсолютно не интересны Кремлю и Путину как территория или как элемент экспансии русского мира, они нужны для спасения украденных триллионов.

Свой народ надо как-то воодушевлять и внушать ему мысль, как это делалось в Советском Союзе и в Третьем Рейхе, что вокруг одни враги. Только угроза потери жизни и того минимального достатка, который есть сегодня у народа России, вытесняет требование лучшей жизни. Гонка вооружений похоронила Советский Союз и есть большие сомнения, что в настоящее время гонка вооружений поможет Кремлю удержаться у власти. В армию вбухивают огромные средства и все впустую. На одном простом примере можно видеть бессмысленность этих трат. Недавно российские СМИ показали успешное испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон", способной преодолевать любую ПРО противника. Единственным геополитическим, военным и деловым противником России являются Соединенные Штаты, отнюдь не ЕС. Что самое интересное и об этом не говорят российские СМИ – ракета "Циркон" имеет дальность полета всего 600-700 км!! До какой Америки она долетит? Ей требуется такой же гиперзвуковой носитель и тут Путину надо обращаться за помощью к инопланетянам, имеющими такие средства передвижения. Вот почему американцы нисколько не встревожены подобным "достижением" России.

Есть две возможности влиять извне на Кремль с Путиным и заставлять их не играть с огнем.

1. Экономические санкции

2. Ограничение пропаганды.

Обе возможности уже задействованы, однако не в полной мере. Что произойдет, если санкции будут очень жесткими, а пропаганда выключена? Теоретически Россия с ее терпеливым народом выживет, только не очень долго. В советское время не продавались Мерседесы и iPhones, терять народу тогда было особо нечего. К тому же не было олигархов и еще миллиона "приблатненных" чиновников и предпринимателей по всей стране, пользующихся всеми благами цивилизации. Эти "блага" создаются и производятся сегодня на Западе, отнюдь не в России. Без них жизнь денежных мешков превратится в полный кошмар. Повторить судьбу Павла I, задушенного своими же гвардейцами, Путин не хочет.

Герман Обухов, Obozrevatel.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».