Павлу Виноградову предъявили обвинения по трем статьям 28.12.2021, 17:55

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Павел Виноградов

Фото: «Еврорадио»

Сегодня его признали политзаключенным.

Павла Виноградова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса за пост в "Фейсбуке". Об этом сообщила его жена Светлана.

Статьи следующие: 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды); 367 (клевета в отношении президента); 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщает nashaniva.com.

Сегодня Виноградова признали политзаключенным.

Павел Виноградов — известный блогер, живет в Березино, был дважды осужден, 2008 и 2011 годах, являлся политзаключенным. В июле 2021 года был арестован на 30 суток, его телеграм-канал был признан экстремистским.

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