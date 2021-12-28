Павлу Виноградову предъявили обвинения по трем статьям
- 28.12.2021, 17:55
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Сегодня его признали политзаключенным.
Павла Виноградова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса за пост в "Фейсбуке". Об этом сообщила его жена Светлана.
Статьи следующие: 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды); 367 (клевета в отношении президента); 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщает nashaniva.com.
Сегодня Виноградова признали политзаключенным.
Павел Виноградов — известный блогер, живет в Березино, был дважды осужден, 2008 и 2011 годах, являлся политзаключенным. В июле 2021 года был арестован на 30 суток, его телеграм-канал был признан экстремистским.