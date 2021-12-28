С синепалым начали прощаться под звон бокалов Телеграм-канал «Ник и Майк»

28.12.2021, 18:03

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Коньки можно вешать на елку.

В Санкт-Петербурге сегодня проходит неформальный саммит СНГ. В определенном смысле мероприятие можно назвать во многих смыслах символическим. Только все символы не в пользу синепалого диктатора aka Картофельный лось.

1. Начнем с того, что, вроде бы, лежит на поверхности, но и не слишком заметно. В Петербург к Путину приехали главы государств бывшего постсоветского пространства и один узурпатор. Важно отметить, что приехали лично.

К Картофельному лосю, который целый год «председательствовал» в СНГ, никто не приезжал, как он ни зазывал. А к Путину приехали. Обидно. Но это в очередной раз демонстрирует место хунты во внешней политике, даже на своем поле. Никто не хочет иметь ничего общего с обезумевшими персонажами.

В любом случае это публичное унижение, как бы иным образом не пыталось это обыграть «ГеббельсТВ». Столицей СНГ является Минск. Беларусь председательствовала в СНГ в 2021 году, но офлайн мероприятиями похвастаться не могла. А тут под Новый год все собрались в Питере.

2. СССР прекратил свое существование 30 лет назад. И большинство лидеров стран не собираются в него возвращаться. Исключение составляет хозяин мероприятия, что тоскует по былому величию, которое, по его мнению, могло бы обеспечить правление до «гонки на лафетах» и безопасность придворной челяди в случае транзита.

Беда в том, что системы, даже слегка напоминающей политбюро, создано не было. Этот саммит для хозяина последняя перекличка среди тех, кто готов идти в прошлое. Союзников не так уж много. Водки готовы выпить многие, а обратно в СССР через войну с Украиной - нет. Потому что каждый поневоле примеряет на себя то, что именно он может быть следующим. Есть только один, которому банально нужны деньги. Но от таких союзников вреда больше, чем пользы.

3. Под Новый год Беларусь покидает пост председательствующего в СНГ. Это проводы. Завтрашний день принесет понимание, насколько Москва готова купить вчерашнюю «конституцию». По нашим оценкам, единственное, что она может купить - это уход синепалого в 2024 году. Но описанная в «конституции» схема скорее говорит о том синепалый кокетничает и в любой момент может соскочить, не давая в руки Кремля рычагов реального влияния на ситуацию.

Резюме:

1. Сегодня последняя проверка на «свой-чужой рассчитайся!».

2. В Питере собрались на проводы. И не только Нового года. С синепалым начали прощаться под звон бокалов. Кремль любит красивые жесты.

3. Игра в хоккей завтра ничего не изменит. Коньки можно вешать на елку.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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