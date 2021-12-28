Мать россиянина Егора Дудникова: Его лозунг – «окружен, но не сломлен»
- 28.12.2021, 19:15
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Юлия Дудникова встретилась с сыном после приговора.
Мать Егора Дудникова встретилась с сыном в СИЗО-1. 21-летнего парня осудили на 11 лет колонии по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 3 ст. 130 («Разжигание вражды») и ч. 3 ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси»), пишет правозащитный центр «Весна».
Юлия Дудникова приехала в Минск из Саратова, чтобы встретиться с осужденным сыном. 28 декабря им разрешили свидание, которое продолжалось один час.
«У него повзрослевший и усталый взгляд человека, который не может принадлежать человеку 21 года», – говорит Юлия Дудникова.
Юлия рассказывает, что она и Егор намерены не сдаваться и впредь бороться за его свободу:
«Егор держится, но такой срок, ожидаемо, его очень расстроил. Его лозунг – «окружен, но не сломлен». Пока есть хоть маленькая надежда, он и мы будем за нее держаться. Он знает, что мы за него волнуемся и любим, это будет его держать, даже если кажется, что все совсем плохо».
Также мама политзаключенного рассказала, каким образом Егор прокомментировал приговор.
«О суде сказал, что был удивлен, что он прошел именно в таком формате [закрытом режиме] и что его голос признали оружием. Но он посмеялся над этим. Егор очень надеется вернуться в Россию, как и мы. О сроке он старается не думать, потому что это очень страшная цифра».