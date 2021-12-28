Apple будет выпускать смартфоны без SIM-карт 9 28.12.2021, 19:17

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Компания намерена отказаться от лотка для классической SIM-карты уже к сентябрю 2022 года.

Apple готовится к выпуску смартфонов без физической SIM-карты. Ее заменит eSIM – технология, которая позволяет записать на телефон один или несколько номеров без привязки к физическому носителю, сообщило издание MacRumors.

Отмечается, что компания из Купертино, якобы вела переговоры с операторами мобильной связи в США, рекомендуя им готовиться к выходу смартфонов, оснащенных только виртуальной SIM-картой (eSIM).

По информации инсайдеров, во второй половине 2022 года Apple начнет производство смартфонов без разъема для SIM-карты. При этом нововведение будет касаться как новых iPhone 14, так и актуальных iPhone 13.

Как указали специалисты, отказ от лотка для SIM-карт позволит повысить долговечность устройства.

При этом существует вариант выпуска безсимочного iPhone только для американского рынка, как это было с поддержкой 5G стандарта mmWave, который остается эксклюзивом для США.

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