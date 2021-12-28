Телеканалы Ахметова выступили с инициативой о мониторинге украинских медиа 12 28.12.2021, 19:52

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Ринат Ахметов

Телеканалы олигарха инициировали борьбу с пророссийскими и антиукраинскими нарративами в эфире.

"Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова обратилась в общественную организацию "Детектор медиа" с просьбой на постоянной основе запустить мониторинг эфира телеканала "Украина 24" и других информационных каналов для выявления пророссийских и антиукраинских нарративов. Об этом говорится в заявлении медиа группы в Facebook.

"Мы считаем необходимым запустить ряд общих проектов для объединения усилий профессиональных журналистов и общественных активистов. Одним из первых таких проектов должно быть наше сотрудничество с "Детектор медиа", к которому мы обратились с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента канала-лидера рынка "Украина 24", входящего в "Медиа Группа Украина", а также основных украинских информационных телеканалов", – говорится в заявлении.

Главный предмет мониторинга – поиск в эфире пророссийских/антизападных нарративов, фейковых новостей и сообщений без их опровержения модераторами ток-шоу, нарушений основных стандартов информационного вещания, касающихся внешней и внутренней политики, войны с Россией, оккупированных территорий.

"Медиа Группа Украина" никак не будет вмешиваться в процесс мониторинга, его результаты будут открыто публиковаться без согласования или возможности для заказчика предварительно ознакомиться с ними", – отметили в МГУ.

В "Медиа Группе Украина" заявили, что убеждены: гражданское общество заинтересовано в защите института свободы слова и независимых медиа в Украине.

"Журналисты сегодня не только защищают Украину на передовой информационной войне с российской дезинформацией, но делают это на фоне внутренних политических конфликтов, поэтому мы призываем всех участников рынка к единству и диалогу", – отмечается в заявлении.

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