У российского разгонного блока «Персей» возникли проблемы с выходом на заданную орбиту

У российского разгонного блока «Персей» возникли проблемы с выходом на заданную орбиту9
- 28.12.2021, 20:50
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«Персей» так и не достиг геосинхронной орбиты.
Российский разгонный блок «Персей», который запустили с помощью ракеты «Ангара-А5» вечером 27 декабря, не достиг запланированной геосинхронной орбиты в 35800 километров, сообщает LIGA.net со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
«Персей» отделился от ракеты-носителя спустя 12 минут после запуска. Он должен был достичь целевой орбиты спустя девять часов, для этого нужно было четыре раза включить двигатели.
По информации NORAD, объект 2021-133A/50505 находится на орбите около 180-200 километров уже не первый виток. Когда он сойдет с орбиты и куда могут упасть обломки, пока неизвестно.