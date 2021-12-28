Минские власти подтвердили закрытие двух лицеев

Минские власти подтвердили закрытие двух лицеев1
- 28.12.2021, 21:13
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Лицеи могут начать закрывать не только в столице.
Минские власти подтвердили закрытие двух столичных лицеев (№1 и № 2). Копию письма об их "поэтапном выходе из сети учреждений образования" опубликовал репетитор Евгений Ливянт.
"Нет никакого объяснения причин закрытия лицеев — ни внятного, ни неясного, — пишет он в Facebook. — Более того, нет никаких документов на этот счёт".
Ливянт не исключает, что "ни один чиновник не хочет подписывать распоряжение о закрытии лицеев, чтобы не брать на себя ответственность за абсурдное... решение".
Репетитор считает, что лицеи могут начать закрывать не только в столице.
О том, что Минобразования планирует ликвидировать упомянутые лицеи, стало известно осенью. Однако чиновники настаивали, что их закрывать не будут.