Минские власти подтвердили закрытие двух лицеев 1 28.12.2021, 21:13

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Лицеи могут начать закрывать не только в столице.

Минские власти подтвердили закрытие двух столичных лицеев (№1 и № 2). Копию письма об их "поэтапном выходе из сети учреждений образования" опубликовал репетитор Евгений Ливянт.

"Нет никакого объяснения причин закрытия лицеев — ни внятного, ни неясного, — пишет он в Facebook. — Более того, нет никаких документов на этот счёт".

Ливянт не исключает, что "ни один чиновник не хочет подписывать распоряжение о закрытии лицеев, чтобы не брать на себя ответственность за абсурдное... решение".

Репетитор считает, что лицеи могут начать закрывать не только в столице.

О том, что Минобразования планирует ликвидировать упомянутые лицеи, стало известно осенью. Однако чиновники настаивали, что их закрывать не будут.

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