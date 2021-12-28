Президент и МИД Польши выразили благодарность «Мемориалу» за его деятельность 1 28.12.2021, 21:31

Анджей Дуда

Общество на протяжении многих лет способствовало раскрытию правды о советских преступлениях.

Министерство иностранных дел Польши с обеспокоенностью и разочарованием приняло постановление Верховного суда Российской Федерации о ликвидации общества «Мемориал». Президент Польши Анджей Дуда написал, что Польша благодарна обществу «Мемориал», которое на протяжении многих лет способствовало раскрытию правды о советских преступлениях в отношении многих народов, в том числе поляков, передает «Польское радио».

В заявлении МИД, сказано, что ликвидация «Мемориала» ограничит возможность изучения тоталитарного прошлого России. В документе сказано, что Польша благодарна «Мемориалу» и высоко оценивает усилия общества, направленные на раскрытие правды о репрессиях против поляков, в частности о катынском преступлении, августовской облаве и Польской операции НКВД.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Польша решительно выступает против всех форм нарушения прав человека, в том числе против системных репрессий в отношении гражданского общества, оппозиции, правозащитников и независимых СМИ.

«Мемориал недаром называют «совестью России», а совесть нельзя ни задушить, ни объявить вне закона», - написал Анджей Дуда.

Ранее Верховный Суд России постановил ликвидировать общество «Мемориал», которое документирует сталинские преступления. Заявление о ликвидации подала Генеральная прокуратура, представители которой обвинили «Мемориала» в том, что он представляет в ложном свете Советский Союз как террористическое государство и нарушает закон об иностранных агентах.

По оценке российских правозащитников, раскрываемая обществом правда о советских преступлениях неудобна для Кремля, который стремится изобразить советскую историю как череду побед и достижений. Ликвидация «Мемориала» также предвещает начало усиливающихся политических репрессий в России.

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