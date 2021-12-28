Брестского блогера Александра Кабанова перевели в тюрьму в Могилеве 2 28.12.2021, 21:34

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Александр Кабанов

Фото: «Наша Ніва»

Такое решение приняла судья из Новополоцка Ирина Жарова.

Брестского блогера Александра Кабанова из Новополоцкой колонии №1 перевели в Могилевскую тюрьму №4. Такое решение приняла судья Новополоцка Ирина Жарова, пишет Telegram-канал «Вясна: Палітвязні Беларусі».

Блогера Александра Кабанова, которого осудили на 3 года лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 369 УК из колонии перевели в тюрьму. Судья Новополоцка Ирина Жарова наказала 6 месяцами ПКТ за «систематические нарушения правил содержания». Ранее политзаключенный сообщал, что его могут перевести на тюремный режим.

«И похоже на Новый год будет суд, и меня переведут на другой режим – тюремный. Либо в Могилев, либо в Жодино. Передач больше не будет почти до конца срока, свиданий тоже, по звонкам не знаю. Отоварки у меня нет. Ну как-то так…», – писал из заключения Александр Кабанов.

В итоге так и получилось, известно, что сейчас политзаключенного перевели в тюрьму №4 в Могилеве.

Отправить письмо политзаключенному можно на адрес:

Тюрьма №4, 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А, Кабанов Александр Александрович.

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