Парализованный мужчина впервые в мире опубликовал пост силой мысли 2 28.12.2021, 21:50

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Теперь он может писать письма по email, оплачивать банковские платежи и твитить.

Парализованный 62-летний австралиец Филипп О’Киф запостил в Twitter сообщение с помощью имплантированного в его мозг устройства. Об этом пишет Futurism.

Отмечается, что устройство принадлежит компании Synchron. У мужчины был боковой амиотрофический склероз.

"Привет мир!", - написал О’Киф в аккаунте генерального директора Synchron Томаса Оксли.

"Короткий твит. Монументальный прогресс", - добавили в сообщении.

Несколько позже появилось еще одно сообщение, опубликованное силой мысли, в котором было сказано:

"Не нужны клавиши или голос. Я создал этот твит, просто подумав об этом".

Также СМИ пишет, что имплант с набором электродов, позволяющих связываться с другими устройствами Филиппу ввели через яремную вену в апреле 2020 года.

Теперь австралиец может писать письма по email, оплачивать банковские платежи и твитить.

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