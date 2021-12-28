Парализованный мужчина впервые в мире опубликовал пост силой мысли

Парализованный мужчина впервые в мире опубликовал пост силой мысли2
- 28.12.2021, 21:50
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Теперь он может писать письма по email, оплачивать банковские платежи и твитить.
Парализованный 62-летний австралиец Филипп О’Киф запостил в Twitter сообщение с помощью имплантированного в его мозг устройства. Об этом пишет Futurism.
Отмечается, что устройство принадлежит компании Synchron. У мужчины был боковой амиотрофический склероз.
"Привет мир!", - написал О’Киф в аккаунте генерального директора Synchron Томаса Оксли.
"Короткий твит. Монументальный прогресс", - добавили в сообщении.
Несколько позже появилось еще одно сообщение, опубликованное силой мысли, в котором было сказано:
"Не нужны клавиши или голос. Я создал этот твит, просто подумав об этом".
Также СМИ пишет, что имплант с набором электродов, позволяющих связываться с другими устройствами Филиппу ввели через яремную вену в апреле 2020 года.
Теперь австралиец может писать письма по email, оплачивать банковские платежи и твитить.