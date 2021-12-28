На свободу вышел политзаключенный Денис Демух
- 28.12.2021, 22:07
- 1,872
За решеткой он был с октября 2020 года.
На свободу вышел политзаключенный Денис Демух, сообщают правозащитники. За решёткой он был с октября 2020 года и уже отбыл наказание в колонии (почти 15 месяцев).
Демух был задержан в столице после уличной акции "Марш освобождения политзаключенных". Его осудили в марте 2021-го судом Заводского района Минска на 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Статья — "Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Денис Демух был признан политзаключенным.
Из исправительной колонии № 3 "Витьбы" он вышел на свободу 27 декабря.