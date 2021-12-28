Почему лукашисты сегодня боятся смотреть на год-два вперед 1 28.12.2021, 22:23

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Долговое болото засасывает.

Государственный долг для Беларуси с каждым днем становится все более существенной проблемой. При этом политика работы с этим долгом сводится к двум очень простым формулам. Первая: «нам бы день простоять, да ночь продержаться». Вторая: «после меня-хоть потоп». Какие опасности это таит для Беларуси, объясняют в телеграмм-канале «Нашы грошы».

Перед долговой ловушкой

Уже все, включая даже высокопоставленных чиновников, признают, что страна близка к долговой ловушке, а может быть, уже находится в ней. Кредитов, по которым приходится платить, у страны много, они дорогие, и в конечном итоге это те деньги, которые забираются из нашей экономики, не вкладываются в развитие, пишет «Наша Нива».

Это тормозит и без того слабый рост. По мере увеличения долговой нагрузки в Беларуси снижаются возможности для капиталовложений в основные средства, это приводит к росту их износа. В конечном итоге мы не сможем производить качественные продукты, так как не имеем финансовых ресурсов на обновление оборудования.

Да и очередной модернизацией по старым лекалам проблему не решить. Эффект от прошлых оказался весьма сомнительный. Вместо решения проблемы вопрос с долгами откладывается, а пробелы, которые возникают, затыкаются новыми заимствованиями, которые делают и без того тяжелый долг все более опасным для экономики.

Что нас ждет?

Что делают чиновники в этой ситуации? Судя по решениям, которые они принимают, просто стараются не думать, что будет завтра.

В следующем году стране придется выплатить по государственным долгам 10 млрд рублей или около $ 4 млрд. Даже министр финансов отмечает, что это на 2 млрд больше, чем в 2021-м.

Но это только начало сложностей, которые нас ждут. Этот год был отмечен «экспортным чудом», которое постепенно сдувается, и санкциями, которые пока не начали работать в полную силу. А что будет в следующем?

В 2022-м, очевидно, сойдутся сразу несколько негативных факторов: падение экспорта, усиление санкционного влияния. И в этих условиях отдавать по полученным ранее кредитам нужно будет гораздо больше!

Напечатать деньги, чтобы отдать долги, не выйдет, потому что кредиты правительство брало в валюте. Расходы республиканского бюджета на следующий год — 30 млрд рублей (бюджет формируется с дефицитом в 3 млрд). Для сопоставления - на погашение госдолга уйдет сумма, эквивалентная трети республиканского бюджета.

Без изменений будет только хуже

Если заглянуть в 2023 год и позже, становится понятно, что будет только хуже. Это напоминает картину «Девятый вал», когда за одной страшной волной нас накрывает еще большая. Например, в 2023 году Беларуси потребуется выплатить еще больше — около $ 4,7 млрд. Белорусам придется отдавать все большую долю заработанного, чтобы выплачивать кредиты, которые набрало правительство.

Без изменений процесс и дальше будет закольцовываться по формуле «взять кредит, чтобы отдать кредит». В итоге выходит, что одна из главных финансовых забот правительства в ближайшие годы — работа по постоянному рефинансированию долгов. При этом возможности найти средства где-то еще, кроме как в России, вряд ли найдутся.

А ведь это еще мы не упомянули долги, которые набрали госпредприятия под государственные гарантии. При ухудшении состояния экономики растет вероятность того, что и госпредприятия не смогут возвращать долги, и они неминуемо лягут на бюджет.

И об этих долгах с обеспокоенностью начинают говорить в России, понимая, что перспектива получить свои деньги обратно становится все более неопределенной.

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