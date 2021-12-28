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Экс-тренер сборной Беларуси возглавил польский хоккейный клуб

  • 28.12.2021, 22:32
Экс-тренер сборной Беларуси возглавил польский хоккейный клуб

Андрей Сидоренко подписал контракт до конца текущего сезона.

Экс-тренер сборной Беларуси и минского «Динамо» Андрей Сидоренко возглавил польский клуб ГКС (Тыхы), передает belarushockey.com.

Контракт с тренером подписан до конца нынешнего сезона. Первая тренировка под руководством Сидоренко проведет в начале января.

Он подписал контракт до конца текущего сезона. Первую тренировку Сидоренко в качестве главного тренера проведет в начале января.

«Это тренер, который известен систематической и надежной работой. Его резюме подтверждает, что он был отличным кандидатом на должность тренера ГКС (Тыхы). Сидоренко доказал это прежде всего на своей предыдущей работе, получив международный опыт в КХЛ или сборных Польши и Беларуси. Мы понимаем, что новому тренеру понадобится время, чтобы привить свою философию, но мы уверены, что в следующих встречах он изменит лицо команды», – отметил президент клуба Кшиштоф Возняк.

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