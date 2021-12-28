Евгений Ройзман: Про Лукашенко всем все понятно 2 28.12.2021, 22:44

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Он – людоед.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал в эфире «Эха Москвы» приговор россиянину Егору Дудникову.

― На самом деле, Дудников – профессиональный озвучник. Его нанимали, ему платили за это деньги, он озвучивал. Ну, повезло, что он озвучивал то, что оппозиция хотела сказать. В другой ситуации мог бы, может быть, что-нибудь другое озвучивать: фильмы бы озвучивал и так далее. Но ему именно за озвучивание 11 лет лишения свободы. Совершенно дикий срок абсолютно ни за что для молодого парня. Про Лукашенко всем всё понятно: людоед.

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