В Ляховичах мужчина угнал автобус, чтобы быстрее добраться домой

В Ляховичах мужчина угнал автобус, чтобы быстрее добраться домой2
- 28.12.2021, 23:01
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И у него это получилось.
В Ляховичах случилась странная история, и, возможно, это самый нелепый угон этого года. Житель Дзержинского района приехал к своему другу, они вместе выпивали, и в какой-то момент его товарищ пропал. Мужчина решил вернуться домой, но было уже поздно, и надо было ждать утра. Он не придумал ничего лучше, чем угнать автобус, пишет onliner.by.
Исчезновение автобуса заметили около шести часов утра и сразу обратились в милицию. Когда посмотрели видеозаписи камер, выяснилось, что около полуночи на автостанции был неизвестный мужчина, который ходил по территории и в какой-то момент зашел в один из автобусов. Подробности инцидента сообщает УВД Брестского облисполкома.
Он немного побыл внутри, а потом не включая фар поехал в сторону Барановичей. Оказалось, что в салоне остался ключ зажигания.
В итоге автобус нашли в Дзержинске, с ним было все в порядке.
Установлено, что ранее 27-летнего угонщика лишили прав за пьяную езду.