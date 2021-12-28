Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука

Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука5
- 28.12.2021, 23:05
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Это каналы «Первый независимый» и UkrLive.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов. Это каналы "Первый независимый" и UkrLive.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.
Зеленский своим указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний:
Медиахолдинг "Новости";
"Тайм Медиа";
"Телепростир".
Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Первый независимый" и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.
Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции были введены на 5 лет.