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Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука

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  • 28.12.2021, 23:05
  • 1,798
Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука
Владимир Зеленский

Это каналы «Первый независимый» и UkrLive.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов. Это каналы "Первый независимый" и UkrLive.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Зеленский своим указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний:

Медиахолдинг "Новости";

"Тайм Медиа";

"Телепростир".

Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Первый независимый" и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции были введены на 5 лет.

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