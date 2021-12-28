Мнение: За этот год мы стали сильнее 28.12.2021, 23:13

Белорусы – это одна большая семья, объединившаяся для одной цели.

Просто возобновите в своей голове, как много произошло за этот нелегкий год. Лукашенко продолжает истерить, в то время как нам, белорусам, помогает победить узурпатора весь мир, пишет читатель телеграм-канала «Баста».

Санкции и сила нашей солидарности и взаимопомощи друг другу облетели заголовки мировых СМИ, а сами мы стали только сильнее. Давайте будем оптимистами, мысли материальны и мы не можем сдаваться, даже в своих головах.

Мы просто продолжаем нашу борьбу. Мы не сдаемся. Это касается абсолютно каждого гражданина страны. Это касается каждой социальной единицы. В плен попали наши братья и сестры, чьи-то дети и родители. Мы не можем простить этого. Мы не можем позволить и дня их заключения. Ведь белорусы - это одна большая семья, объединившаяся для одной цели, которой мы обязательно достигнем.

Только сообща мы получим желаемое. Только вместе мы вернем нам нашу страну. Лукашисты здесь больше никто. Время убирать мусор к нашему празднику свободы.

Жыве Беларусь!

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