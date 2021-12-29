Генсек НАТО и глава британского МИД: Вторжение в Украину приведет Россию к большим потерям 4 29.12.2021, 8:03

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Лиз Трасс

НАТО решительно поддерживает Киев.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. Во время него в частности поднимался вопрос агрессивного поведения РФ по отношению к Украине.

Об этом Трасс сообщила в Twitter.

«Обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России в отношении Украины. Мы согласились, что НАТО решительно поддерживает Украину. Вторжение приведет Россию к большим потерям», — написала министр.

Spoke to NATO Secretary-General @jensstoltenberg about Russia’s aggression towards Ukraine. Agreed:



👉 NATO is resolute in its support for Ukraine



👉 An incursion would lead to severe costs for Russia



👉 Any dialogue must fully respect Ukraine’s sovereignty pic.twitter.com/F8f99RKCOd — Liz Truss (@trussliz) December 28, 2021

Глава МИД Британии добавила, что «любой диалог возможен при условии полного уважения к суверенитету Украины».

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составила более 94 тыс. солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

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