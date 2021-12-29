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Названы ставки подоходного налога за сдачу квартир белорусами в 2022 году

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  • 29.12.2021, 8:12
  • 12,364
Названы ставки подоходного налога за сдачу квартир белорусами в 2022 году

Сколько придется заплатить?

Министерство по налогам и сборам предлагает физлицам, сдающим внаем помещения, заблаговременно уплатить налог за январь 2022 года по новым ставкам. Об этом говорится на сайте ведомства.

«При получении вами доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помещений рекомендуем заблаговременно произвести уплату налога за январь 2022 года по новым ставкам по сроку не позднее 3 января 2022 года», — говорится в сообщении МНС.

Ставки устанавливаются в Налоговом кодексе, новая версия которого еще официально не опубликована и еще не вступила в силу. Но в МНС отметили, что новые ставки «увеличиваются на прогнозный уровень инфляции на 2022 год».

Также определены ставки на сдачу внаем гаражей и машино-мест, других нежилых помещений за квадратный метр площади.

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