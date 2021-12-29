Байден – о возможности скорой встречи с Путиным: Посмотрим 2 29.12.2021, 8:26

2,758

фото: georgian.vda

Администрация президента США настаивает на том, что переговоры с Москвой должны проходить в тесной координации с европейскими союзниками.

Президент США Джо Байден сказал во вторник: «Посмотрим», отвечая на вопрос прессы о том, встретится ли он 10 января с президентом России Владимиром Путиным, в тот же день, когда американская и российская правительственные делегации должны будут провести переговоры по вопросам безопасности в Европе.

На переговорах, о точной дате проведения которых стало известно в понедельник, будут обсуждаться опасения США и стран-союзников по поводу роста напряженности вокруг Украины. сообщает «Голос Америки».

Белый дом не ответил на просьбу агентства «Рейтер» прокомментировать, имел ли Байден в виду именно эти переговоры, отвечая на вопрос о своей возможной встрече с Путиным.

Представитель Совета национальной безопасности США (СНБ) в беседе с агентством «Франс-Пресс» заявил, что «Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией».

«Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может изложить свои опасения, и мы также изложим наши опасения по поводу деятельности России», - добавил источник.

Администрация Байдена настаивает на том, что переговоры с Москвой по поводу Украины должны проходить в тесной координации с европейскими союзниками.

Официальный представитель администрации сообщил агентству «Франс-Пресс» во вторник, что министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе, возглавляемой атомным авианосцем «Гарри Трумэн», оставаться в Средиземном море.

Таким образом администрация Байдена постаралась «заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности принципам коллективной обороны», сказал источник.

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что интересы Украины будут учитываться при заключении любого рода сделки с Россией. Любое решение будет приниматься с учетом мнения «наших союзников и партнеров, включая Украину», заявил представитель СНБ.

«Подход президента Байдена к Украине четок и последователен: объединение альянса по двум направлениям - сдерживание и дипломатия. Мы едины в вопросе последствий, с которыми Россия столкнется в случае своего наступления на Украину», - подчеркнул источник.

На данный момент неизвестно, кто возглавит делегации США и России на переговорах, которые пройдут 10 января. Во время сегодняшнего пресс-брифинга один из журналистов попросил Неда Прайса, официального представителя Госдепартамента, подтвердить информацию о том, что американскую делегацию возглавит Венди Шерман, заместитель госсекретаря. Прайс отказался подтверждать эту информацию, заявив, что все подробности станут известны в ближайшие дни.

Встреча проводится в рамках инициативы по запуску Диалога по стратегической безопасности, выдвинутой Байденом и Путиным во время саммита в Женеве 16 июня. Первоначальной целью учреждения такого формата переговоров являлись разработка и подписание новых договоров о контроле над ядерными вооружениями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».