«Мэр» Минска хочет вернуть студентов «на картошку» 22 29.12.2021, 8:23

7,388

Он считает, что это «отличный тимбилдинг».

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 28 декабря во время встречи со студентами заявил, что власти Минска предложат белорусским вузам, не только аграрным, вернуть сельскохозяйственные работы для студентов, передает zerkalo.io.

Кухарев рассказал, что самое его яркое воспоминание со студенчества — это сельхозработы.

«Собирали картошку, свеклу, лен, работали на зернотоках. Очень жалко, что сейчас вузы не практикуют такие мероприятия… Надо возвращать такие отряды», — рассказал Кухарев.

Он отметил, что это отличный тимбилдинг, где молодежь может не только общаться, но еще и зарабатывать.

Напомним, в октябре этого года Лукашенко предлагал закрепить за школами и вузами «сады с плодовыми культурами» - и уход, и сбор урожая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».