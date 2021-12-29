Врачи назвали самую защищенную группу людей при заражении штаммом Омикрон 2 29.12.2021, 8:47

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Нейтрализация частичек вируса у таких пациентов вырастает в четыре раза.

Как рассказали эксперты из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР, если человек переболеет штаммом Омикрон, то у него формируется иммунитет и против предыдущих вариантов коронавируса. Особенно это касается Дельты, которая была впервые обнаружена в Индии, пишет cursorinfo.co.il.

Так, вероятность того, что в дальнейшем человек, заразившийся Омикроном, подхватит Дельту уменьшается.

Такой эффект чаще всего наблюдается у тех, кто ранее был привит от коронавируса. Нейтрализация частичек штамма Дельта у таких пациентов выросла в четыре раза.

С другой стороны, это исследование проводилось с участием лишь 33 добровольцев, а потому его результаты пока нельзя назвать достоверными.

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