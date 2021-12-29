«Перчатку в лицо Лукашенко бросят прямо во время встречи с Путиным» 18 29.12.2021, 8:38

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фото: ТАСС

Из Картофельного Лося планируют приготовить «пюре»?

Предновогодний саммит СНГ стартовал. За ним последует беседа тет-а-тет между Лукашенко и Путиным (помимо игры в хоккей, будут пытаться продать Конституцию, военные базы и союзное "государство").

С самим Лукашенко в качестве председателя совета глав государств СНГ мы вероятно попрощаемся, пишет телеграм-канал CYNIC.

Насчет предупреждения о том, что перед Новым Годом договариваться "сдавать страну" - достаточно плохо, потому что это исторически заводит в могилу, нам поведал намеком ТАСС.

"Картофельное пюре является лучшей закуской для спиртного, поскольку оно замедляет всасывание алкоголя в кровь", - заявил ТАСС главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Обратите внимание на хэштег "Беларусь", с которым данное сообщение распространяется.

Из Картофельного Лося планируют приготовить "пюрешку"?

Россия и лично Путин очень однозначно намекали на "единую валюту" в течение последнего месяца.

А вот и объяснение "прилетело" во время "неформального ужина" глав СНГ.

Минск, по полученной информации, никогда не планировал переходить на "единую валюту", а после заявления Путина стало понятно, что "перчатку" кинут прямо во время встречи.

Завтра встреча тет-а-тет. Посмотрим, какой счет выставит Кремль за публичные унижения и издевательства.

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