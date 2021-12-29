Мария Колесникова: К новым испытаниям и условиям готова 5 29.12.2021, 8:56

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фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Политзаключенная назвала главные для нее события года.

Отец Марии Колесниковой Александр Колесников навестил вчера дочь в СИЗО.«Свидание» прошло накануне отправки Марии в колонию.

Штаб Виктора Бабарико передал для политзаключенной несколько вопросов.

— С каким чувством готовишься к этапированию?

— Очень люблю путешествовать. Жду с нетерпением. К новым испытаниям и условиям готова.

— Как справляешься с одиночеством в камере?

— Мои сокамерники — это книги лучших писателей. Что говорить, если я напрямую общаюсь с великим Аристотелем. А если надо расслабиться — перечитываю Гарри Поттер.

— Ты все еще веришь в свою фразу «Я могу все изменить»?

— Абсолютно, так как первое, что все мы уже сделали — МЫ ИЗМЕНИЛИСЬ!

Кроме того Мария Колесникова назвала ТОП-3 своих событий года

1. Незабываемые свидания с папой;

2. Невероятные встречи с Максом во время суда.

3. Личные достижения: более 120 прочитанных книг, физподготовка (особенно бег по морозу).

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