Мария Колесникова: К новым испытаниям и условиям готова

Мария Колесникова: К новым испытаниям и условиям готова5
- 29.12.2021, 8:56
- 3,858
Политзаключенная назвала главные для нее события года.
Отец Марии Колесниковой Александр Колесников навестил вчера дочь в СИЗО.«Свидание» прошло накануне отправки Марии в колонию.
Штаб Виктора Бабарико передал для политзаключенной несколько вопросов.
— С каким чувством готовишься к этапированию?
— Очень люблю путешествовать. Жду с нетерпением. К новым испытаниям и условиям готова.
— Как справляешься с одиночеством в камере?
— Мои сокамерники — это книги лучших писателей. Что говорить, если я напрямую общаюсь с великим Аристотелем. А если надо расслабиться — перечитываю Гарри Поттер.
— Ты все еще веришь в свою фразу «Я могу все изменить»?
— Абсолютно, так как первое, что все мы уже сделали — МЫ ИЗМЕНИЛИСЬ!
Кроме того Мария Колесникова назвала ТОП-3 своих событий года
1. Незабываемые свидания с папой;
2. Невероятные встречи с Максом во время суда.
3. Личные достижения: более 120 прочитанных книг, физподготовка (особенно бег по морозу).