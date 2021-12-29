Скандал с белорусским калием: Литва останавливает транзит 9 29.12.2021, 9:03

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В стране есть политическая воля на принятие такого решения.

Уже несколько недель в Литве не утихает скандал по поводу транзита белорусского калия, который продолжается через территорию Литвы, несмотря на санкции США против "Беларуськалия". Сложившаяся ситуация чуть не привела к отставке литовского правительства, ведь еще пару месяцев назад литовские политики громко заявляли, что транзит будет остановлен 8 декабря, сообщает dw.com.

Теперь премьер Ингрида Шимоните говорит, что правительство не намерено прекращать транзит белорусского калия "любой ценой" и ищет решение, которое сохранит репутацию Литовской железной дороги (ЛЖД) и защитит Литву от финансового ущерба.

В чем суть скандала с транзитом белорусского калия?

Проблема с транзитом белорусского калия через Литву появилась из-за принятых в августе американских санкций против "Беларуськалия", которые в отличие от европейских, касаются всей продукции компании. Опасаясь механизма "вторичных санкций" США литовские власти заявили, что с 8 декабря 2021 года прекратят транзит калия.

Важный нюанс с санкциями связан с тем, что "Беларуськалий" продает калий не сам, а через "Белорусскую калийную компанию" (БКК) и является одним из ее акционеров. Из-за того, что "Беларуськалий" владеет лишь 48% акций БКК, первоначально БКК, вероятно, не попадала под санкции. Но 2 декабря США ввели отдельные санкции против БКК, которые должны вступить в силу в начале апреля 2022 года. Получается, что сразу не было точно ясно, будут ли санкции против "Беларуськалия" применяться к БКК (но они очевидно будут применяться после апреля 2022 года - Ред.), однако политические заявления литовское правительство сделать успело.

Тот факт, что калий через Литву идет до сих пор, и вызвал скандал - министр транспорта Марюс Скуодис и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис хотели покинуть свои посты, но отставки правительства удалось избежать. Впрочем, без увольнений не обошлось - в январе уйдет в отставку глава ЛЖД Мантас Бартушка. Как выяснилось, еще в октябре ЛЖД и "Беларуськалий" внесли поправки в договор, что позволило белорусской стороне внести платеж за поставки на будущие месяцы - по сообщениям литовских СМИ, речь идет о 10 млн евро. Именно это и помешало Литве расторгнуть договор в одностороннем порядке. ЛЖД даже пыталась вернуть аванс, но белорусские банки его не приняли.

В Литве есть политическая воля на прекращение транзита

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и экс-дипломат Павел Слюнькин, который раньше работал в посольстве в Литве, говорит, что хотя громкие заявления со стороны Литвы были сделаны, никакая реальная подготовка прекращения транзита не велась. "ЛЖД были сильно заинтересованы в сохранении партнерства, поэтому и внесли изменения в контракт, который Литва не может расторгнуть без финансового ущерба. Это отразилось на репутации страны, и сейчас политики ищут вариант, как прекратить транзит без ущерба и нарушения договора", - говорит аналитик.

Таким вариантом может стать признание договора с "Беларуськалием" угрожающим нацбезопасности страны. Правительственная комиссия 21 декабря уже приняла такое решение, теперь слово осталось за правительством - в таком случае это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.

Литовский политолог Витис Юрконис считает, что политика поскакала вперед по сравнению с техническим исполнением санкций. "Это проблема не только в Литве, но и во всей Европе, кроме того, многие компании стараются обходить санкции и тогда механизм не соблюдается. Я думаю, что не так просто в один день остановить транзит, но я уверен, что на то есть политическая воля, и правительству нужно хорошо поработать в плане исполнения этих санкций".

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