Борода из ваты, или Новые тарифы Деда Мороза 29.12.2021, 9:21

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Фото: kyky.org

Во сколько родителям обойдутся сказочные персонажи в Беларуси в этом году?

Газета «Белорусы и рынок» узнала, во сколько родителям обойдутся сказочные персонажи в Беларуси в этом году и насколько придирчивы заказчики.

Минские тарифы

Стоимость услуг зависит от нескольких факторов. В Минске самый бюджетный вариант — заказать одного Деда Мороза на 15 минут — от 70 рублей; если же хотите, чтобы дедушка приехал с внучкой, готовьтесь к тому, что ценник будет стартовать со 120 рублей.

Тарификация меняется в зависимости от даты поздравления. Например, с 20 по 28 декабря приезд «снежной пары» обойдется в 120 рублей и выше, а вот с 29 по 30 декабря нижняя планка цен — 150 рублей. Самые высокие цены 31 декабря. Так, в этот день в одном агентстве данная услуга будет стоить 200 рублей до 17:00 и 250 рублей с 19:00 до 22:00, а с 22:00 до 5:00 — 300 рублей. В январе цены постепенно падают до декабрьского уровня, в частности 1 и 2 января сказочных героев можно заказать за 140 рублей, а со 2 по 14 января — за 100 рублей.

Дороже обойдется программа на 30 и 60 минут. Однако, как нам пояснили в ивент-агентстве, маленькому ребенку вполне достаточно 15 минут. На большее время заказывают сказочных героев для взрослых: на 30 минут в офис — от 150 рублей, на 60 минут — от 225 рублей; взрослым на дом — от 200 рублей за 30 минут и от 300 рублей за 60 минут.

Увеличивают ценник специфические пожелания клиентов, а также необходимость выезда за город или в другой населенный пункт. Кроме того, имеет значение количество детей. С группой до семи человек могут справиться один-два аниматора, на большее количество детей требуется дополнительный актер.

Региональные ценники

В областных и районных центрах новогодние герои стоят дешевле. Например, в одном из ивент-агентств Гродно заказать дедушку с внучкой на 15 минут можно за 60 рублей, вне зависимости от календарного дня и времени суток. Только 31 декабря после 20:00 ценник увеличивается на 20 рублей.

На некоторых сайтах по фотографиям можно выбрать наиболее подходящую пару актеров, посмотреть их костюмы, а также пролистать фотографии с предыдущих мероприятий. Забавно, что иногда в роли снегурочки выступают женщины пенсионного возраста: хотя, может, для детей это не критично — главное, чтобы артистка заводная была.

В одном из минских ивент-агентств нам рассказали, что активно бронировать визиты новогодних гостей начинают уже в конце ноября, так что к середине декабря все самое хорошее новогоднее и предновогоднее время бывает уже занято. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступают профессиональные и начинающие актеры, ведущие корпоративов, студенты. Конкурсы, игры и загадки подбираются с учетом возраста детей. Учитываются и особенности ребенка, о которых расскажут папа или мама. Родители сами заранее готовят подарок, а затем передают его актерам в подъезде или незаметно в квартире.

Новые «фишки» от дедушки

Олеся Дроздова, 17 лет занимается проведением новогодних праздников; начинала Снегурочкой, а теперь собственник проекта Ded-moroz.by:

— Так же как существуют суперведущие шоу, существуют и супер-Деды Морозы: харизматичные актеры, которых надолго запоминают дети и родители. Таких «дедушек» начинают бронировать еще в августе. Если хотите, чтобы к вам пришли конкретные Дед Мороз и Снегурочка в конкретное время, то бронировать нужно за месяцы вперед. Самый загруженный день у профессиональных выездных актеров — 31 декабря. График у них расписан с самого утра до пяти утра 1 января. Затем небольшой перерыв и с обеда опять начинаются выезды.

Шестнадцать лет назад вызов Деда Мороза на дом был в новинку: никто ничего не спрашивал, просто заказывали Дедушку Мороза и Снегурочку. Постепенно с каждым годом родители становились все требовательнее. Сегодня они хотят знать, какого роста будут Дед Мороз и Снегурочка, во что они будут обуты — в валенки или сапоги, какой у них голос, какими будут загадки и конкурсы. Иногда приходится высылать фотографии и голоса актеров.

Пандемия внесла свои коррективы в наш бизнес. Из своего опыта могу сказать, что самыми требовательными к мерам предосторожности против COVID-19 оказались айтишники. Трудно объяснить, почему именно они. Может, потому, что они более продвинутые или потому, что большинство из них работают на удаленке и поэтому боятся больше. В общем, родители-айтишники чаще других высказывают пожелание, чтобы Дед Мороз и Снегурочка были в маске. Хотя, надо сказать, в прошлом году таких условий не было. Конечно, Дед Мороз в маске выглядит странно, но современные дети, пожалуй, уже привыкли к новому образу зимних персонажей. В магазинах даже елочные игрушки продаются с изображением Деда Мороза в маске.

Благодаря пандемии мы придумали новые продукты. Во-первых, поздравления Деда Мороза и Снегурочки онлайн — по зуму. С этим продуктом мы в прошлом году вышли на новые рынки: поздравляли русскоговорящих заказчиков из США, Швейцарии, Италии. Поступали заказы и от наших прежних клиентов, которые по разным причинам в прошлом году покинули страну.

Во-вторых, мы придумали «Домик Деда Мороза». Дед Мороз все время находится в доме в лесу. К нему можно прийти в гости, но только одна семья в одно время. По мнению родителей, проект стал успешным антиковидным решением.

Кроме того, в прошлом году некоторые родители из-за боязни коронавируса хотели, чтобы их детей поздравляли на улице. Мы выполняли такую услугу. Но музыка во дворе, люди — в прошлом году делать такие поздравления было небезопасно. Нам приходилось поздравлять детей тихо, не привлекая внимания. Поэтому такой вариант оказался не очень популярным, а в этом году заказы на поздравления на улице к нам не поступали.

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