США оставили из-за РФ ударную авианосную группу в Средиземном море

США оставили из-за РФ ударную авианосную группу в Средиземном море5
- 29.12.2021, 9:27
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Ее возглавляет авианосец Harry S. Truman.
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить американскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона.
Авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако, по словам представителя Минобороны, "планы изменились".
Как сообщается, изменение в расписании USS Harry S. Truman и кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Как сказал чиновник, это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.
Ударная группа Harry S. Truman включает пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевского ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.