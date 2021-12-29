США оставили из-за РФ ударную авианосную группу в Средиземном море 5 29.12.2021, 9:27

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иллюстрационное фото

Ее возглавляет авианосец Harry S. Truman.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить американскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона.

Авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако, по словам представителя Минобороны, "планы изменились".

Как сообщается, изменение в расписании USS Harry S. Truman и кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Как сказал чиновник, это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.

Ударная группа Harry S. Truman включает пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевского ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.

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