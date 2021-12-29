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В Березинском районе каждый месяц будут запрещать продажу алкоголя

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  • 29.12.2021, 9:58
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В Березинском районе каждый месяц будут запрещать продажу алкоголя

Дни трезвости решили сделать по четвергам.

В Березинском районе (восток Минской области) власти решили каждый месяц запрещать продажу алкоголя. День трезвости назначили на четверг каждого месяца 2022 года.

Такое решение принял местный райисполком, оно опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Причина таких жестких мер — «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними».

Запрет будет действовать по четвергам в конце каждого месяца — это либо последний, либо предпоследний четверг. Алкоголь нельзя будет купить круглые сутки: с 0:00 до 24:00.

Но при этом алкоголь можно будет купить на объектах общественного питания в розлив.

В Лоевском районе (Гомельская область) в 2019 году действовал аналогичный запрет: за год там состоялось восемь таких дней трезвости.

В Минске запреты на продажу алкоголя не держатся долго, в последний раз после разноса Лукашенко очередной "вечный" запрет на продажу спиртного ночью продержался лишь два дня.

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