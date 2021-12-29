Боррель жестко ответил на ультиматум Путина 1 29.12.2021, 10:05

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Жозеп Боррель

Требование России о нерасширении НАТО на восток неприемлемо.

Требование России об отказе НАТО расширяться на восток неприемлемо и соответствует только «российской повестке». Об этом в интервью Welt заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — заявил Боррель.

Он отметил, что Россия впервые изложила свои требования в письменной форме. «Такого никогда не было. Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия», — считает представитель ЕС.

При этом Боррель назвал «абсурдом» желание России вести переговоры по вопросам, касающимся европейской безопасности, без участия ЕС. «Мы этого не примем. Никакие решения в отношении нас не могут быть приняты без нашего присутствия», — добавил дипломат.

Также Боррель заявил, что переговоры с Россией не должны ограничиваться исключительно темами Украины и нерасширения НАТО, а должны касаться «всех нарушений с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году».

С конца октября зарубежные СМИ и военные аналитики из Conflict Intelligence Team сообщают о наращивании российских войск у границ с Украиной. Американская и украинская разведка считают, что Россия может напасть на Украину в начале 2022 года. Власти США и Евросоюз пригрозили России жесткими санкциями в случае «вторжения».

Президент России Владимир Путин называл «красной линией» дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение ударных комплексов в Украине. 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, которые, в частности, предполагают отказ Североатлантического альянса от расширения на восток и присоединения Украины к альянсу. В ходе пресс-конференции 23 декабря Путин потребовал «немедленно» дать России гарантии безопасности, а также анонсировал переговоры в Брюсселе в начале января.

В свою очередь власти США заявили, что не будут вступать в переговоры с Россией по гарантиям безопасности без участия европейских партнеров. Представитель Белого дома Джен Псаки приводила НАТО в пример как вопрос, по которому руководство США не согласно с предложениями России.

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