Беларусь с 1 января резко снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1 29.12.2021, 10:09

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Решение связано с очередным этапом реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Беларусь с 1 января 2022 года снизит ставки экспортных пошлин на нефть и основные нефтепродукты почти на треть, соответствующее решение закреплено постановлением правительства, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале, передает interfax.by.

Так, в соответствии с постановлением, с 1 января 2022 года экспортная пошлина на нефть понизится на $30,8 и составит $46,7 за 1 тонну. Экспортная пошлина на прямогонный бензин уменьшится до $25,6 за 1 тонну с $42,6, товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - до $14 за 1 тонну с $23,2.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись с 1 декабря и 1 ноября, они были повышены. Резкое снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 1 января связано с очередным этапом реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Белорусские власти заявляли, что издержки Минска от реализации налогового маневра в виде удорожания поставок нефти из РФ и поэтапного отказа от экспортных пошлин на нефтепродукты составят порядка $10 млрд в 2019-2024 годах.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

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