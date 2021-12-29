Дом-призрак: в Колодищах с 90-х стоит загадочный недострой 2 29.12.2021, 10:27

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Журналисты выясняли, что с ним будет.

Наверняка неизвестно, когда начали возводить этот загадочный дом в Колодищах. В том же агрогородке пару лет назад снесли похожий коттедж — заброшку, а этот призрак 90-х живее всех живых. Onlíner заглянул внутрь, поговорил с соседями объекта и спросил в сельсовете, какая судьба ждет грандиозный недострой.

Недостроенный дом на пересечении улиц Ларионовской и Александровской на одном из форумов Колодищей упоминается под романтичным прозвищем «Сказочный замок». Но на самом деле он больше похож на мрачный памятник эпохе 90-х. Местные говорят, что начали строить коттедж именно тогда.

Местные: «Ходят слухи, что дом у хозяина забрали за долги»

— Надоело это здание уже, честно говоря, — рассказывает журналистам Onlíner житель улицы Ларионовской, выгуливающий собаку.

Его дом стоит как раз напротив недостроя.

— Мы заехали сюда в 1997 году — этот недостроенный дом был, правда, тогда еще в приглядном состоянии. Видно, что строился не бедным человеком: на те годы тут использованы дорогостоящие материалы, ну и площадь большая.

Собеседник обеспокоен судьбой здания, которое до сих пор никак не пристроено.

— Вообще дом уже в плохом состоянии. Крыша провалилась, есть проблемы со стенами. Дети, подростки по нему лазят, но это опасно.

По словам местного жителя, в недострое периодически проводит учения МЧС.

Один из домов на улице Александровской тоже живет «глаза в глаза» с заброшкой.

— Мы живем здесь с 2004 года, и уже тогда недострой был в плохом состоянии, — рассказывает местная жительница Наталья. — Не знаю наверняка, но ходят слухи, что этот дом в свое время банк забрал у кого-то за долги.

Наталья говорит, что иногда участком интересуются.

— Бывает, стучатся люди к соседям и говорят, что хотят купить, — я таких отправляю в сельсовет.

В доме не только тренируются спасатели, но и снимают кино.

— А летом там дети постоянно собираются, в том числе маленькие. Разбирают понемногу по кирпичам… По поводу этого недостроя я как-то писала в сельсовет, в милицию тоже по нему обращались — и я, и соседи.

Надо сказать, что в Колодищах два года назад снесли еще один давний недострой на улице Брестской, он находился в аварийном состоянии. А недавно с аукциона продали участок поблизости от недостроя на Александровской. Была земля с брошенным фундаментом, а теперь там строят дом.

Что говорят в сельсовете про заброшку?

— Да, это недостроенное здание немного портит вид наших Колодищей, — отмечает исполняющий обязанности председателя местного сельсовета Юрий Кустов.

Говорит, что стал заниматься судьбой недостроя, как только пришел на должность, в июне этого года.

— Дом недостроенный, но пока нам неизвестно, кто его хозяин или наследники. Поэтому схема такая: мы подали данные по объекту в отдел архитектуры Минского райисполкома. Их должны вывесить на сайт на достаточно долгое время. Если после этого не найдутся хозяева или наследники, будем признавать участок пустующим и выставлять на аукцион. Комиссионно проведем оценку по аварийности. После этого примем решение, оставлять само здание или нет.

У собеседника нет информации, что кто-то выражал интерес купить этот участок с недостроем. Но в любом случае сначала необходимо попытаться установить владельца.

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