Впервые за несколько месяцев ни один мигрант не посмел штурмовать границу Польши 29.12.2021, 10:31

Группы нелегалов, увидев польские патрули, возвращались вглубь территории Беларуси.

Польские пограничники впервые за несколько месяцев не зафиксировали попыток нарушения границы со стороны Беларуси в течение суток.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Ранее в Польше ежедневно фиксировали от нескольких десятков до сотен попыток мигрантов перейти границу.

В районе Наревце и Черемше пограничники заметили группы мигрантов численностью до 30 человек, которые подходили к линии границы, но увидев польские патрули, возвращались вглубь территории Беларуси.

Wczoraj tj.28.12 na gr.🇵🇱🇧🇾nie stwierdzono żadnej próby nielegalnego przedostania się na terytorium Polski💪

Na odcinkach ochranianych przez #placówkaSG w Narewce i Czeremsze grupy liczące nawet 30 osób podchodziły pod linię granicy, ale na widok polskich patroli wycofywały się. pic.twitter.com/oxmV9goLcA — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 29, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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