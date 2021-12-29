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Впервые за несколько месяцев ни один мигрант не посмел штурмовать границу Польши

  • 29.12.2021, 10:31
Впервые за несколько месяцев ни один мигрант не посмел штурмовать границу Польши

Группы нелегалов, увидев польские патрули, возвращались вглубь территории Беларуси.

Польские пограничники впервые за несколько месяцев не зафиксировали попыток нарушения границы со стороны Беларуси в течение суток.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Ранее в Польше ежедневно фиксировали от нескольких десятков до сотен попыток мигрантов перейти границу.

В районе Наревце и Черемше пограничники заметили группы мигрантов численностью до 30 человек, которые подходили к линии границы, но увидев польские патрули, возвращались вглубь территории Беларуси.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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