Bloomberg: Американский сжиженный газ спас Европу 12 29.12.2021, 10:46

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Шантаж российского Газпрома не удался.

Нынешнее падение цен на природный газ в Европе длится уже пять дней и является самым продолжительным периодом снижения цен более чем за год, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что поставки сжиженного газа из США, которые выросли на фоне взлета цен на прошлой неделе, вероятно, облегчат энергетический кризис в Европе.

Вчера снижение цен на TTF достигало 9,2%. Все больше судов, перевозящих сжиженный природный газ, направляется в Европу. Это вызывает ожидания, что новые поставки помогут сбалансировать рынок.

На выходных количество судов с СПГ из США, направляющихся в европейские порты, подскочило на треть — до 20. Поставки в Европу увеличились, так как крупнейшие покупатели в Азии предпочитают использовать свои запасы этой зимой вместо того, чтобы покупать дополнительные объемы.

Напомним, что в начале прошлой недели цены на газ в Европе резко выросли, так как российский Газпром перестал бронировать прокачку по газопроводу Ямал-Европа. С 17 декабря компания сокращала объем бронирования, а с 21-го перестала заказывать их. Тогда цены на газ на европейской бирже ICE превысили $2 тыс. за кубический метр и во вторник достигли рекордных $2138 за тысячу кубометров. Рост составил порядка 20%. В следующие два дня цены снизились на 40% от максимумов начала недели, так как усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации. Кроме того, на фоне взлета цен поступления в европейскую сеть газа с терминалов по приему СПГ резко выросли. Импорт СПГ в декабре может быть максимальным за последние семь месяцев.

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