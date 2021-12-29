Повышение пенсионного возраста и налогов, запрет на продукты и пересчет «тунеядцев»: чего ждать белорусам в январе? 2 29.12.2021, 11:02

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Изменения, которые ощутимо ударят по кошелькам граждан.

По традиции в январе белорусов ждет много чего нового. Одни изменения обрадуют (например, будут большие выходные), другие — расстроят (повысится «коммуналка», налоги и пенсионный возраст), пишет onliner.by.

Начнем с хорошего. Несмотря на то, что Новый год празднуется аккурат в субботу и воскресенье, в январе большинство из нас все равно ждет три дня отдыха подряд: 7, 8 и 9 января. Кроме того, предпраздничный рабочий день сокращается на один час, если он находится непосредственно перед праздничной датой. Например, 7 января — праздник и выходной день, а 6 января будет сокращенным рабочим днем.

Тем, кто на праздники работает, положены специальные надбавки.

Прощайте, европейский шоколад и колбаса

С 1 января Беларусь запрещает (или квотирует) импорт 18 видов продуктов из «недружественных» стран. Речь идет о товарах из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Македонии, Норвегии, Черногории, Швейцарии. В списке «запрещенки» — шоколад, мясо, колбасы, сыры, фрукты и многое другое.

Так что с января привычные продукты из некоторых магазинов исчезнут, но чиновники уверяют: дефицита не случится, потому что у нас и своего предостаточно, а остальное будут привозить по специальным квотам. Что за квоты и какие конкретно продукты запретят, понять пока сложно.

Ожидается, что ограничения вводятся на 6 месяцев, до середины 2022 года. Запреты не коснутся товаров, которые люди привозят из-за границы в Беларусь для личного пользования.

Вырастет пенсионный возраст и страховой стаж

Пенсионный возраст снова вырастет в рамках пенсионной реформы, которая началась в Беларуси еще в 2017 году. С этого момента возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин увеличивается на 6 месяцев каждый год.

В 2022 году белорусские женщины начнут уходить на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины — в 63 года. Это заключительный этап реформы по повышению пенсионного возраста, с 2023 года его увеличивать не будут (но это не точно).

Страховой стаж (количество лет, когда за работника поступали взносы в ФСЗН) тоже увеличится до 18 с половиной лет для обоих полов. До 2014 года он составлял 5 лет, в 2014-м вырос до 10 лет, в 2015 году — до 15. Его же стали повышать ежегодно на шесть месяцев во время реформы. К 2025 году он достигнет 20 лет. Если не хватает такого стажа — вместо пенсии по возрасту человек будет получать низкую социальную пенсию. Но есть и исключения.

Нововведения для ремесленников и владельцев агроусадеб

В Беларуси уже почти приняли новый Налоговый кодекс с его многочисленными изменениями. Среди прочего — новый порядок уплаты налогов для ремесленников и владельцев агроусадеб.

Сбор с владельцев агроусадеб в 2022 году поднимут до 31 рубля в месяц (за усадьбу), а с 2024 года — вообще отменят.

Для тех, кто больше не планирует быть ремесленником, теперь недостаточно просто не оплатить взнос на предстоящий год. Для этого нужно уже сейчас предоставить в налоговый орган письменное уведомление о прекращении деятельности или уведомление через личный кабинет плательщика. Прекращение деятельности произойдет с даты получения налоговой уведомления.

«Если до окончания текущего года уведомление о прекращении ремесленной деятельности от таких физических лиц не поступит в налоговый орган, то эти физические лица будут признаваться в 2022 году ремесленниками и им в установленном порядке будет исчислен сбор в размере 58 белорусских рублей», — говорят в МНС.

Могут ввести налог для владельцев одной квартиры

Среди планируемых поправок в новый Налоговый кодекс — лишение собственников единственных квартир права на льготу (исключение — пенсионеры, инвалиды, военнослужащие).

Если поправки примут, налог на недвижимость с 2022 года надо будет платить уже с первой квартиры. Пока его уплачивают лишь те, у кого две и более квартир. Средняя ставка по Минску составит около 50 рублей в год, в регионах — 25.

Для этого не позднее 15 ноября 2022 года белорус, не попавший в льготные категории, должен будет внести авансовый платеж. Сумму он увидит в извещении налоговой, которое обещают направить не позднее 1 сентября 2022 года. Авансовый платеж уплачивается в размере 50 процентов начисленных за 2022 год сумм налога. Оставшуюся часть нового налога на недвижимость надо будет внести не позднее 15 ноября 2023 года.

Интернет и услуги операторов связи подорожают

Оператор «Белтелеком» дважды за осень переносил дату подорожания услуг, последняя из них — 1 января 2022 года. Январское подорожание на 4% затронет все тарифные планы, кроме пакетных предложений «Ясна», «Семейный» и «Бизнес-кейс».

Аналогичная информация поступила от оператора A1, который возвратил стоимость части тарифов на прежний уровень до 31 декабря. Сообщал о переносе подорожания и оператор МТС.

Изменятся цены на сигареты

А теперь к стабильным новостям. Как обычно, первого числа каждого месяца белорусские производители и импортеры сигарет размещают максимальные розничные цены на сайте МНС. Как правило, цены вырастают на 5—15 копеек.

Снова пересчитают «тунеядцев»

Напомним, в Беларуси каждый квартал пересчитывают «тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин (пенсия, декретный отпуск, инвалидность и т. д.) не заняты в экономике. Чтобы не попасть в этот список, нужно отправить в органы занятости документы, подтверждающие, что вы не «тунеядец», до 21 января. Напомним, их принимают до 21 января, 21 апреля, 21 июля и 21 октября.

«Тунеядцы» из базы, у которых в собственности жилье, будут платить полные тарифы на горячую воду, отопление и газ. «Нетунеядцы» пока оплачивают субсидированные тарифы — около 83% стоимости «коммуналки».

«Коммуналка» подорожает

В январе пройдет очередное поэтапное повышение тарифов коммунальных услуг. Из расчета на типовую двухкомнатную квартиру и трех жильцов тарифы увеличатся на пять долларов в эквиваленте.

С 1 января цены вырастут на 11,1 рубля (в эквиваленте 3,92 доллара) на все услуги, кроме отопления. А с 1 июня 2022 года еще на 3,04 рубля (в эквиваленте 1,08 доллара) повысят тарифы на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный, который используют для отопления.

Такое поэтапное повышение стоимости «коммуналки» происходит в Беларуси с 2019 года.

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