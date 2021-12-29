Предательство, которое уничтожило СССР 12 Юрий Бутусов

29.12.2021, 11:06

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

России и КГБ верить нельзя.

27 декабря 1979 года, ровно 42 года назад, советский спецназ штурмом взял дворец Тадж-Бек в Кабуле и убил председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллу Амина.

Во всех современных российских книгах, статьях и общественном мнении РФ штурм Тадж-Бека подается как выдающийся подвиг спецназа КГБ, который затем стал группой «Альфа», и спецназа ГРУ, но на самом деле вся эта шумиха скрывает один из самых больших советских мифов: убийство Амина было не победой, а настоящей катастрофой для КГБ и руководства СССР; сам штурм был организован абсолютно бездарно; предательство деморализовало и подорвало доверие к СССР, раскрутив маховик страшной кровавой войны.

Небольшая предыстория — Афганистан был долгое время в зоне советского влияния, и большинство офицеров афганской армии учились в СССР. 28 апреля 1978 года просоветские военные свергли и убили президента Афганистана Мохаммада Дауда, члена королевской семьи. К власти пришел первый председатель Революционного совета Афганистана просоветский диктатор Нур Мохаммад Тараки. Тараки во главе огромной сложной страны с родо-племенными строем и феодальными порядками в обществе решил строить социализм. То есть забрать землю у богатых и раздать ее бедным, ликвидировать исламских деятелей, которые выступили против власти, и так далее. В стране началась гражданская война, исламисты стали вождями сопротивления, Тараки ответил массовым террором. При этом пришедшие к власти «социалисты» начали вести войну на уничтожение друг с другом, и власть в стране за пределами больших городов вскоре исчезла. В сентябре 1979-го охрана Тараки вступила бой с охраной премьер-министра Хафизуллы Амина, власть оказалась парализована полностью, и в конце концов победил Амин — по его приказу Тараки был убит 9 октября 1979 года. Амин проводил такой же безумный просоветский политический курс, террор продолжался. Просоветские афганцы уничтожали друг друга сотнями. В этих условиях руководство СССР решило заменить «плохого» Амина на другого своего ставленника — Бабрака Кармаля. Для удобства ликвидации советские советники посоветовали Амину переселиться из центра Кабула в новый дворец Тадж-бек на окраине, безопасность которого гарантировали советские войска.

12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС — высший орган власти СССР, принял решение ликвидировать Амина в ходе военного переворота, и гарантировать порядок в разорванном войной Афганистане силами советской оккупационной армии.

25 декабря началась массовая переброска советских войск в Афганистан, и этот день сразу же стал днем первых массовых потерь. При заходе на посадку в Кабул разбился Ил-76, погибло 47 военнослужащих, еще 2 человека в этот день погибли в автокатастрофе.

О том, что произошло 27 декабря, есть масса воспоминаний участников штурма, и это позволяет довольно точно установить ход событий, хотя официальной истории до сих пор так и не издано.

Операция КГБ была просто образцом нелепого планирования. Амин абсолютно доверял СССР и не ожидал нападения с этой стороны. Командир бригады охраны Тадж-Бека, как и большинство других офицеров учились в СССР, внешнее кольцо охраны дворца по просьбе Амина обеспечил 154-й отдельный разведывательный отряд ГРУ ГШ, советские советники были повсюду, внутри дворца находилось много агентов КГБ, например, спецназовец Айдархан Даулбаев служил там инструктором по рукопашному бою для охраны.

По замыслу КГБ повар Амина должен был отравить диктатора на званом обеде в честь переселения в Тадж-Бек. А если Амин выживет, его дворец должны взять штурмом две группы спецназа КГБ «Гром» и «Зенит», 154-й разведотряда ГРУ и четыре взвода 345-го парашютно-десантного полка. При этом советские военные советники должны были вывести из строя боевую технику многочисленных афганских воинских частей вокруг дворца.

В 16.30 27 декабря во дворец были срочно вызваны трое советских врачей, в том числе терапевт полковник Виктор Кузенченков и хирург Анатолий Алексеев, и вот что вспоминал Алексеев: «Наша группа вошла в вестибюль, и мы увидели лежащих без сознания в самых неестественных позах членов правительства. Трудностей в диагнозе не было… В своей спальне находился в тяжелом состоянии Хафизулла Амин. Мы, не задумываясь, что нарушаем чьи-то планы, приступили к спасению главы афганского государства. Отправлять в госпиталь его не разрешили, поэтому при оказании помощи пришлось обходиться скудным арсеналом медикаментов из медпункта дворца. В течение трех с лишним часов проводили всю возможную в этих условиях интенсивную терапию.

Придя в сознание, Амин взял телефонную трубку, но телефон молчал».

Если бы Амина не откачали советские врачи — он был бы мертв и штурмовать дворец бы не пришлось. Советский КГБ не просчитал, что для успеха отравления надо было договориться с советскими же врачами. Но чтобы скрыть этот нелепый провал была дана команда на штурм дворца, а также 17 других военных объектов в Кабуле и авиабазы Баграм. Первой жертвой атаки стал начальник Генерального штаба Афганистана Мохаммад Якуб Хан — он учился в СССР и принял как гостей группу советских офицеров, которые убили начальника Генштаба в его собственном кабинете.

Первой к дворцу поднялась 1-я боевая группа из 154-го разведотряда ГРУ капитана Сахатова, переодетая в форму афганской армии, которая должна была внезапно снять часовых на пути штурмующих войск. И тут же все пошло не так. Сахатов проезжал мимо базы 3-го батальона охраны, увидел, как командир батальона поднимает своих бойцов. Сахатов подъехал на машине к комбату афганцев, схватил его и затащил в машину! Солдаты 3-го батальона охраны открыли огонь. И тут советские зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» и автоматические гранатометы ударили по дворцу и по позициям афганских «товарищей».

В самом дворце была рота охраны. Афганцы не понимали, что происходит, они были не готовы к такой внезапной и вероломной атаке советских «друзей». Поскольку афганцы не успели завести технику и не подготовились к отражению атаки, а часть боевых машин была выведена из строя советскими советниками, советский штурмовой отряд имел подавляющее преимущество за счет применения бронетехники и автоматических пушек. Многочисленные воинские части Амина оказались дезорганизованы и серьезного сопротивления не оказали. Судя по описанию реального боя, рассказы о якобы мощнейшем сопротивлении во дворце и каком-то отчаянном сражении сильно преувеличены. Советский отряд имел большое огневое превосходство, и очень скоро весь огонь из окон был подавлен «Шилками», БМП, БТРами и спецназом.

Потери показывают, что афганцы не успели выстроить оборону.

В бою с частями охраны вокруг дворца были убиты спецназовец КГБ и два десантника. При штурме самого дворца были убиты в бою два спецназовца КГБ, два спецназовца ГРУ и переводчик КГБ из посольства в Кабуле. Еще одного спецназовца КГБ раздавила своя же БМП. Потери в технике — одна БМП и один БТР.

Дворец не был разрушен, бой длился всего 40 минут.

Врач Алексеев вспоминал:

«…мы увидели в отблесках пожара идущего по коридору Амина, держащего в поднятых руках флаконы с физиологическим раствором, словно гранаты. Я вышел ему навстречу, удалил иглы из вен, убежденный, что они ему больше не пригодятся. Послышался детский плач, к отцу подбежал пятилетний сынишка и обхватил его ноги. Амин обнял сына и стал его успокаивать».

Спецназ КГБ застрелил просоветского Амина вместе с обоими сыновьями, включая 5-летнего малыша, а 11-летняя дочь диктатора была ранена в ноги. По словам Алексеева, его товарища полковника Кузенченкова также застрелили свои же советские спецназовцы.

Всего в Кабуле при захвате различных стратегических объектов 27-28 декабря погибло, по различным источникам, 23 советских военнослужащих, в том числе: 5 спецназовцев КГБ, 1 переводчик КГБ, 7 спецназовцев ГРУ из 154 отряда, 1 военный врач, 8 десантников 345 полка, 1 десантник 103 дивизии. По различным данным, из 23 погибших не менее 8 военнослужащих убиты в результате «дружественного огня».

Судя по всему, штурм Тадж-Бека ничуть не похож на эпическое сражение, как его до сих пор преподносят в РФ. В Афганистане было множество куда более кровавых и ожесточенных сражений. Очевидно, как часто бывает в истории, рассказ о позоре и катастрофе решили перекрыть не существующим «подвигом» и выдуманной «победой» над своими же преданными союзниками. А по своим последствиям штурм Тадж-Бека стал настоящей катастрофой для СССР и КГБ. Предательство со стороны советских войск, убийство десятков просоветских военных в ходе государственного переворота привели к полной утрате авторитета СССР и нового марионеточного правительства Кармаля. Советскому Союзу пришлось полностью взять в свои руки всю ответственность за ситуацию в Афганистане, то есть втянуться в чужую гражданскую войну без малейшего шанса добиться победы.

Если Тараки и Амин убивали афганцев тысячами, то в ходе войны с участием ССССР погибло от 1 до 3 миллионов афганцев, точных подсчетов быть не может.

Война стала непосильной моральной и экономической ношей для СССР, и абсолютно бессмысленно унесла жизни 15 тысяч советских граждан, сотни тысяч потеряли здоровье от ран и болезней. Штурм Тадж-Бека — это символ глупости, предательства и политического самоубийства, но никак не победы и никак не подвига.

И сегодня офицер КГБ Путин, возглавляющий Россию, также думает, что военные операции в чужих странах могут спасти стагнирующую российскую политику, и реанимировать умершую советскую империю. Войны в Украине, Сирии, оккупация части Украины, Грузии, Молдовы, новая «холодная война» с Западом — все это также непосильная моральная и экономическая ноша для Москвы. И Россия обречена на поражение также как Советский Союз проиграл войну в Афганистане.

На фото: дворец Тадж-Бек после ухода СССР, наглядный символ, что России и КГБ верить нельзя.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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