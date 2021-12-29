В Минске 1 января массово отменят автобусы, троллейбусы и трамваи

В Минске 1 января массово отменят автобусы, троллейбусы и трамваи2
- 29.12.2021, 11:15
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Опубликован полный список.
«Минсктранс» сообщил, что 1 января «в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока» не будет ездить ряд автобусов, троллейбусов и трамваев.
Так, с 6:00 до 14:00 отменяются:
автобусные маршрутов № 51, 71;
троллейбусные маршруты № 12, 60.
С 6:00 до 10:00 не будет:
троллейбусных маршрутов №30, 47, 51;
автобусных маршрутов №60, 96;
трамвайного маршрута №4.
А с 8:00 до 11:00 отменяется автобусный маршрут № 119С.
Кроме того, уменьшается количество подвижного состава.
С 6:00 до 14:00:
на автобусных маршрутах № 9д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 74С, 99, 100, 103, 113С, 115Э, 139, 147, 159;
на троллейбусных маршрутах № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 19, 22, 29, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 44, 53, 64;
на трамвайных маршрутах № 1, 3, 6.
С 6:00 до 10:00:
на автобусных маршрутах № 17, 37, 52, 59, 69, 84, 85С, 95, 121, 169, 194с;
на троллейбусных маршрутах № 10, 14, 16, 27, 33, 52, 90;
Вообще отменяется работа автобусных маршрутов № 66, 94С, 76э, 83э, 114С, 151э.
Также уменьшается количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 130, 140; но организуется работа автобусного маршрута № 134С.
А еще отменяется выполнение рейсов по автобусному маршруту № 61 отправлением с о.п. «ст.м. Могилевская» в направлении ул. Селицкого в 06:28; от ДС «Ангарская-4» в направлении ул. Селицкого в 07:10; отправлением с о.п. «Селицкого, 11» в направлении ДС «Ангарская-4» в 06:53, 07:51.