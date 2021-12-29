В Минске 1 января массово отменят автобусы, троллейбусы и трамваи 2 29.12.2021, 11:15

12,320

Опубликован полный список.

«Минсктранс» сообщил, что 1 января «в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока» не будет ездить ряд автобусов, троллейбусов и трамваев.

Так, с 6:00 до 14:00 отменяются:

автобусные маршрутов № 51, 71;

троллейбусные маршруты № 12, 60.

С 6:00 до 10:00 не будет:

троллейбусных маршрутов №30, 47, 51;

автобусных маршрутов №60, 96;

трамвайного маршрута №4.

А с 8:00 до 11:00 отменяется автобусный маршрут № 119С.

Кроме того, уменьшается количество подвижного состава.

С 6:00 до 14:00:

на автобусных маршрутах № 9д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 74С, 99, 100, 103, 113С, 115Э, 139, 147, 159;

на троллейбусных маршрутах № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 19, 22, 29, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 44, 53, 64;

на трамвайных маршрутах № 1, 3, 6.

С 6:00 до 10:00:

на автобусных маршрутах № 17, 37, 52, 59, 69, 84, 85С, 95, 121, 169, 194с;

на троллейбусных маршрутах № 10, 14, 16, 27, 33, 52, 90;

Вообще отменяется работа автобусных маршрутов № 66, 94С, 76э, 83э, 114С, 151э.

Также уменьшается количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 130, 140; но организуется работа автобусного маршрута № 134С.

А еще отменяется выполнение рейсов по автобусному маршруту № 61 отправлением с о.п. «ст.м. Могилевская» в направлении ул. Селицкого в 06:28; от ДС «Ангарская-4» в направлении ул. Селицкого в 07:10; отправлением с о.п. «Селицкого, 11» в направлении ДС «Ангарская-4» в 06:53, 07:51.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».