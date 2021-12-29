«На Комаровке прощают только один раз» 4 29.12.2021, 11:20

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Музыкант Александр Помидоров рассказал, как несколько месяцев отработал там грузчиком.

Известный музыкант и радиоведущий Александр Помидоров в ноябре прошлого года остался без работы. Осенью 2020-го он отсидел 15 суток за дворовой концерт. После этого почти год не мог найти работу. В итоге музыкант уехал из Беларуси. Он рассказал «Нашей Ниве», как несколько месяцев работал грузчиком на Комаровке.

Александр Помидоров

«Безо всякой работы оказаться в 2021-м… Составляешь «семейный» (сам и две кошки) бюджет, и понимаешь — надо работать, а работать негде…

В магазине под домом уже готовы взять грузчиком на работу: 10 часов, два через два. Но к администратору подбегает продавщица, и ты слышишь ее шепот: «Андреевна, ты же смотри. Это же тот, известный… Ну, рядом живет здесь. Смотри, у него же флаг на руке!»

И дальше — дипломатичный приговор: «Хорошо, мы вам позвоним…»

Мальчик из интеллигентной семьи всегда водится с бандитами. Это аксиома.

Мы тянемся друг к другу. Ведь мы — и те, и те — имеем эстетику и культуру общения, любим красивое в лучшем и самом прекрасном его проявлении.

Я был слесарем, контролером ОТК, вахтером…

А тут при нетрезвом разговоре, говорю:

— Нужна работа. Ну, я знаком с тачками…

Друг, присматривающий за районом на Комаровке, говорит:

— Саня, не сунься.

— Нет, надо!

Тогда он ведет меня в ряды фруктов открытого Комаровского рынка и просто у первого из торговцев спрашивает:

— Возьмешь парня грузчиком?

— Пьешь?

— Ты дурак? Я перед тобою уже пьяный, только что из бара вышел!

— Во вторник чтобы в восемь утра был.

В восемь утра должен быть на базаре. И ты привязан к конкретной точке торговой. Работаешь «по-черному» — то есть нет у тебя ни санитарной книжки, нет тебя в реестре.

Наша легендарная, хоть и не слишком красивая, совсем уж дефицитная антоновка и иностранный — красивый, но совсем недефицитный чемпион. Фото автора

Грузишь и тянешь на точку из подвала, из холодильника яблоки, потом выставляешь витрину на точке, потом по горизонтали уже едешь на склад, оттуда забираешь на точку еще сколько ящиков яблок.

Потом возвращаешься к машине и оттуда перекидываешь на склад общим числом от полутонны до двух с половиной этих яблок.

Часть везешь потом вниз, на холодос. Вечером забираешь с одной-двух торговых точек непроданное — и туда же, вниз.

А назавтра разгрузи к девяти утра машину/фуру яблок, закинь на точки.

Подожди, пока контролеры не уйдут от ворот хозяйственных, и с оглядкой — туда же, на склад, отвези в два приема под тонну яблок.

А потом перекидай полторы тонны слив в холодильник.

Ну да: способны поразить, но очень капризны, с такими красавцами — и забот, соответственно, по самое не хочу! Фото автора

Сливы и клюква — сезонный и очень ответственный продукт. Слива очень быстро портится, ее привозят в небольших пластиковых паллетах. Но они из полиэтилена, слива тяжелая, полиэтилен царапает руки, пальцы. Сок затекает в порезы на коже. Довольно неприятно с точки зрения косметологической. Клюква — вещь мелкая. «Бананка» клюквы весит на пару-тройку кило тяжелее яблок. Насыпают с горкой. Просыпать не имеешь права — товар же!)))

Тачка хоть старая, послушная, но колеса уже не те. И должен следить, чтобы не наклонялась. Если наклонится — твое с нее повалится.

А на Комаровке прощают только один раз. Это даже не Москва с ее слезами. Там слез нет. Там жестко и точно.

«Водители» тачек — это хлопаки-забияки: мент, артист и два вояки

Вот где и с чем я и почувствовал настоящую работу. Потому что так я никогда не потел, и никто так не потел — извиняйте, и попробуйте! — ни на одной пробежке, ни в одном фитнесе, ни в каком велопутешествии.

Спасибо хевре, в которую попал: военные в прошлом — поставщик Азиз, бывший противовоздушный защитник из Азербайджана, торговец Вова, здоровый бывший «афганец», и хозяин — в далеком прошлом оперативный сотрудник Московского РУВД Минска — Коля, ну и я, музыкант…

А тачка хоть и ложится ручками в руки, но может не даться.

Как только перегрузил необдуманно — может тебя обратно потянуть. Или с пандуса, когда ее за собою тянешь, накатить, и тогда беги-беги, парень, ноги-туловище береги…))) Но и товар тоже нельзя кинуть.

Ну и еще про тачку.

Тачка. Максимальный вес для перевозки 300 кг. Ясно, что тягаем больше. Но через полтора месяца моей с ней работы на нее поставили новые задние поворотные колеса. С тормозами.)))

А вот и моя тачка, на которой столько тонн всего разного перевезено… Фото автора

А теперь — о том, кто за «рулем». Так вот, как только новый грузчик на базаре — базар весь внимания. Все присматриваются: как тянешь, сколько «бананок» грузишь, как ходишь, как с местными разговариваешь…

Ну, меня за три дня «проломили», в смысле, вычислили, кто к ним работать пришел. И подмигивания на рампе, и вопросы «не обижают ли?». И когда тянешь «бананок» 20, яблок, вгору, на пандусе… Рядом такой же, с мясом, толкает свое, но говорит: «Жыве Беларусь!».

Даже как-то подумал, что дурная моя голова, надо было раньше к другу комаровскому обратиться за этой работой. Больше бы пользы было.

Много можно рассказывать.

И про почти бунт с утра. Когда после известного высказывания известно кого по телевидению о том, что маски — это фигня, и можно их не носить, половина продавцов на Комаровке вышла без масок/экранов на лицах, покупатели в девять тоже без масок…

И только контролеры бегают, не знают, что делать. Криком кричат на покупателей, на продавцов… А им все сперва смеялись, а потом чуть ли не до драки дошло. Обошлось.

Толерантный народ. Даже на Комаровке. Только не со своими.

Третий «косяк» не прощают. Если от тебя отказались — о работе на базаре забудь. Никто не возьмет.

Мне, может, повезло. Я только два раза накосячил. И то так, мелко.)))

Сезон закончился в последний день ноября. Рассчитались, все честно.

И потом собираю вещи уже потихоньку — Коля звонит:

— Саня, помоги, надо выйти на пару дней.

Ну, потеплело, можно работать. И говорит, что позаболели почти все грузчики на базаре. Ковидка, ети его.

Вышел последние два дня. Ну и что? Из пятнадцати грузчиков на работе было только пять. Здоровая страна, что…)))

Но есть там такие люди, что я до сих пор удивляюсь, как это под 50 паллет фруктов тащит человек молодой — по горизонтали и потом вниз, в холодильник. Одна палета 12 кило весит. Я так и не пробовал.)))

Мы себя называли так: хлопаки-забияки — мент, артист и два вояки. Кланяюсь за науку.

Шучу иногда: а что еще мог придумать минский еврей в кризисное время?

Пойти грузчиком на сезон на базар работать. На фрукты.

Витамины, то-се…)))))

Наука жизни…

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