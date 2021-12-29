Израиль не исключает удара по ядерным объектам Ирана 29.12.2021, 11:31

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Глава израильского правительства не верит в успех переговоров с Тегераном.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет не верит в успех переговоров по ядерной сделке с Ираном, которые ныне проходят в Вене. Об этом сообщает израильское русскоязычное издание "Детали".

Израиль готов действовать независимо даже в том случае, если коллективный Запад достигнет соглашения с Ираном. По словам Бенета, Израиль не будет становиться одной из сторон ядерной сделки, сохраняя за собой право действовать самостоятельно.

Премьер-министр также прокомментировал слова командующего ВВС Израиля, который заявил о сокрушительном ударе по ядерным объектам Ирана "уже завтра". Нафтали Бенет заявил, что его принцип заключается в действиях, а не словах.

"Не думаю, что нам стоит угрожать направо и налево каждое утро. Дела важнее слов", — заявил израильский премьер-министр.

Он также добавил, что Израиль не верит в успех переговор из-за того, что у Ирана слабые карты несмотря на позицию мира, будто у Тегерана есть власть. За последние 10 лет Иран, по мнению Бенета, поставил "Хизболле" свыше 100 тысяч ракет: "Пора с этим кончать".

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