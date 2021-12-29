У белорусов появилась новая строка в жировке 6 29.12.2021, 11:35

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Можно ли от нее отказаться?

Недавно в извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах появилась дополнительная строка «плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения», пишет belmarket.by.

В многоквартирных жилых домах, где не создано товарищество собственников, управление общим имуществом совместного домовладения осуществляется уполномоченным лицом КУП ЖКХ районов. Они обязаны обеспечивать в соответствии с законодательством благоприятные и безопасные условия для проживания, организацию работы по техническому обслуживанию и ремонту жилого дома, предоставлению коммунальных услуг, содержанию общего имущества в исправном техническом и удовлетворительном эстетическом состоянии в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. Также проводить не реже одного раза в год общих собраний потребителей по вопросам управления общим имуществом, организации содержания и ремонта общего имущества и иным вопросам в соответствии с законодательством.

Согласно п. 3 ст. 151 ЖК, отказ от заключения договора на управление общим имуществом совместного домовладения не освобождает участников совместного домовладения от внесения платы за фактически оказанную услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения.

Однако потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на управление общим имуществом совместного домовладения, если участниками совместного домовладения принято решение о создании товарищества собственников.

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